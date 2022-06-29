شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. تطوير كبسولات نوم لركاب طيران الدرجة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة طيران نيوزيلندا هذا الأسبوع أنها ستطلق أول حافظة نوم من نوع Skynest مع انضمام طائرات دريملاينر النفاثة الجديدة إلى أسطولها فى عام 2024.

وقالت شركة طيران كيوي في تغريدة تضمنت صورًا لحجرات النوم الجديدة من الدرجة الاقتصادية للرحلات إلى الولايات المتحدة وأوروبا : "حان الوقت لمبادلة مسند الرأس ببعض الراحة فى الفراش، وفقا لتقرير digitartlend.

وكشفت شركة الطيران النقاب عنها قبل عامين ، وسوف يبلغ طول حجرة النوم حوالى 79 بوصة (200 سم) وعرضها 31 بوصة (58 سم) وتأتي مع الفراش ومنفذ الشحن ومصباح القراءة، وستارة الخصوصية هي أيضًا جزء من التصميم، لإفساح المجال لمجموعة من ستة كبسولات ، أزالت شركة الطيران خمسة مقاعد اقتصادية على طائراتها القادمة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر.

والعيب الوحيد فيها هو أنك لن تكون قادرًا على استخدام حجرة Skynest لكامل الرحلة الطويلة، وستقتصر على فترة زمنية مدتها أربع ساعات ، مع فتحة واحدة فقط متاحة لكل راكب في الرحلة الواحدة، كما أن التكلفة الإضافية عيب آخر لم يتم الإعلان عنها بعد.

وقالت شركة Air New Zealand إن التعليقات الواردة من العملاء "أبرزت أهمية النوم الجيد ليلاً والحاجة إلى مزيد من المساحة والراحة"، مما دفعها إلى ابتكار تصميم لكبسولات النوم.

وتعليقًا على الميزة الجديدة ، قال جريج فوران ، الرئيس التنفيذي لشركة النقل: "يضعنا موقع نيوزيلندا في وضع فريد لقيادة تجربة السفر لمسافات طويلة جدًا، ولقد ركزنا على النوم والراحة والعافية لأننا ندرك مدى أهمية وصول عملائنا براحة تامة ".

وأضاف فوران: "سواء كانوا يتجهون مباشرة إلى اجتماع ، أو إلى أول نقطة ساخنة لقضاء العطلة ، فإنهم يريدون المضى قدمًا، أردنا أن نقدم لعملائنا الاقتصاديين خيار الاستلقاء ، وهكذا ولدت Skynest، وسيكون تغييرًا حقيقيًا لقواعد اللعبة بالنسبة لتجربة السفر الاقتصادى ".

حتى لو كانت لمدة أربع ساعات فقط ، فإن قيلولة في حجرة النوم ستؤدي بالتأكيد إلى التخفيف من التوتر الناتج عن البقاء فى الحافلة أثناء رحلة طويلة جدًا .