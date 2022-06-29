طريقتين في ايفون لعمل سكرين شوت “لقطة شاشة”

يتمتع ايفون دائمًا بميزة عمل سكرين شوت “لقطة شاشة” وبمنتهي السهولة وهذه الميزة موجودة في ايفون منذ الأيام الأولى للجهاز. في الأيام الأولى للهواتف الذكية ، لم تكن ميزة لقطة الشاشة شائعة جدًا.

زر سكرين شوت “لقطة شاشة” ايفون

جميع اصدارات آيفون سواء كانت القديمة او الاحدث قليلا التي تحتوي على زر الصفحة الرئيسية يمكنك عمل لقطة الشاشة من خلال الضغط على زر الباور”قفل الشاشة” الموجود في الجانب بالاضافة الي الضغط في نفس الوقت علي زر الصفحة الرئيسية .

الموجود في الجانب بالاضافة الي الضغط في نفس الوقت علي . في الاصدارات التي تمت إزالة زر الصفحة الرئيسية منها تم تغيير طريقة لقطة الشاشة ، بينما لا تزال موجودة. لالتقاط Screenshot على آيفون لا يحتوي على زر الصفحة الرئيسية ، فأنت بحاجة إلى الضغط على زر الباور”قفل الشاشة”بالاضافة الي الضغط علي زر رفع الصوت في نفس الوقت

لم يعد يتم حفظ لقطات الشاشة على iPhone على الفور. بدلاً من ذلك ، تظهر لقطة الشاشة الملتقطة في صورة مصغرة عائمة على الشاشة. يمكنك النقر فوق هذه الصورة المصغرة وسيتم فتح لقطة الشاشة في المحرر. يسمح لك المحرر بالرسم وإدخال النص وإضافة الأشكال إلى لقطة الشاشة. يمكنك بعد ذلك حفظه أو حذف لقطة الشاشة. لا توجد طريقة لمنع iOS من إظهار الصورة المصغرة أولاً وبدلاً من ذلك حفظ لقطة الشاشة على الفور.

زر لقطة الشاشة في آيفون عبر AssistiveTouch

يمكن أخذ لقطة للشاشة من خلال AssistiveTouch عن طريق الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات.

انتقل إلى إمكانية الوصول Accessibility ثم اللمس Touch ثم AssistiveTouch.

قم بتشغيل AssistiveTouch.

انقر فوق تخصيص قائمة المستوى الأعلى Customize Top Level Menu.

اضغط على الإجراء المخصص Custom action.

حدد Screenshot.

بمجرد التمكين ، سترى زرًا عائمًا على شاشة الجهاز. اضغط عليها.

اضغط على لقطة الشاشة Screenshot.

سيتم التقاط لقطة للشاشة.

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خاتمة

بعد تغيير زر لقطة الشاشة في iPhone بسبب إزالة زر الصفحة الرئيسية من الجهاز اصبح من السهل عمل لقطة الشاشة لدرجة أن المستخدمين غالبًا ما ينتهي بهم الأمر بأخذ لقطات شاشة عن طريق الخطأ عندما يحاولون قفل أجهزتهم. قبل ذلك ، باستخدام زر الصفحة الرئيسية ، كان أخذ لقطة الشاشة يتطلب استخدام كلتا يديك. الآن ، إنها عملية سهلة بيد واحدة. إذا انتهى بك الأمر في كثير من الأحيان إلى التقاط لقطات شاشة بالخطأ ، فيمكنك الانتقال إلى الألبوم التلقائي في الصور المسمى Screenshots وحذفها من هناك. إنه أسهل من البحث في مكتبة الصور الخاصة بك.