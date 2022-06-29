شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" تتعرض لهجوم إلكترونى بعد نشرها صورا وإحداثيات مراكز صنع القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دميترى ستروغوفيتس، المتحدث باسم الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء التقنيين تمكنوا من صد هجمة إلكترونية تعرضت لها المؤسسة.

وكتب ستروغوفيتس في قناته على تليجرام "تمكن خبراء تكنولوجيا المعلومات فى روس كوسموس من صد هجمة إلكترونية تعرض لها موقع المؤسسة، هذه الهجمة بدأت بعد أن نشر الموقع صورا فضائية لـ(مراكز صنع القرار) فى الدول الأعضاء فى الناتو، موقع المؤسسة على الإنترنت يعمل بشكل جيد، ولم يكن لهجوم DDoS أية نتائج عليه،وفقا لتقرير RT .

وأشار ستروغوفيتس فى وقت سابق "إلى أن الهجوم الإلكترونى الأخير على موقع المؤسسة لم يأت من الخارج كما حصل فى مارس الفائت، بل من يكاترينبورغ الروسية".

وكانت "روس كوسموس" قد نشرت عشية قمة الناتو التى عقدت في مدريد صورا لـ "مراكز صنع القرار" الغربية، ملتقطة من قمر Resurs-P الصناعي الروسى، وظهر في تلك الصور البيت الأبيض و"البنتاغون" في واشنطن، ومركز المؤتمرات IFEMA في مدريد، حيث تعقد القمة، ووزارة الدفاع البريطانية، والرايخستاغ والمستشارية الفدرالية في برلين، وكذلك الإليزيه فى باريس.