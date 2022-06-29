شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف قصة اختناق 3 رواد فضاء.. ما هى مأساة سويوز 11؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أنه فى مثل هذا اليوم 29 يونيو لكن منذ أكثر من نصف قرن فى 1971، انتهت مهمة فضائية سوفييتية بمأساة عندما تم العثور على جثث ثلاثة رواد فضاء روس داخل مركبتهم الفضائية بعد عودتهم إلى الأرض، هذه المأساة التي سميت بمأساة سويوز 11.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه بداخل كبسولة الفضاء سويوز 11 كان رواد الفضاء فلاديسلاف نيكولايفيتش وفيكتور إيفانوفيتش باتساييف وجورجي تيموفييفيتش دوبروفولسكي، هم الطاقم الوحيد الذي استقل أول محطة فضاء في العالم Salyut 1.

كما تم إطلاقهم في 6 يونيو 1971 وقضوا 23 يومًا في إجراء تجارب علمية على متن المحطة الفضائية قبل العودة إلى الأرض.

وسارت عملية إعادة الدخول إلى كوكب الأرض وفقًا للخطة حتى فتح فريق الإنعاش الكبسولة، ويعتقد المحققون أن الطاقم أصيب بالاختناق عندما فتح صمام التهوية، مما تسبب في خفض ضغط المقصورة.