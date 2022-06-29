شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: المظهر الجديد لـ Gmail على وشك الظهور.. اعرف أبرز الاختلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل واجهة مستخدم محدثة لـ Gmail في فبراير الماضي والتي تقرب Meet وشات و Spaces وتطبق المزيد من تأثيرات تصميم Material You، لكن بدءًا من اليوم سيتحول حسابك إلى طريقة العرض الجديدة افتراضيًا قريبًا جدًا.

إنه ليس تغييرًا كبيرًا ولكن نظرًا لأن جوجل تنتقل من خلال تطبيق المراسلة الحالي الذي يقدم نكهة الأسبوع ونسج مجموعة Workspace الخاصة بها إلى منافس أفضل لـ Office ، فإن هذا يضع مزيدًا من التركيز على التجارب المحدثة.

إذا لم تتمكن من معرفة الاختلاف هنا ، فإن واجهة المستخدم المحدثة تجمع الأزرار للبريد ، و Meet ، و Spaces ، والدردشة في قائمة واحدة أعلى الشريط الأيمن بدلاً من إظهار عدة محادثات من كل واحدة في القائمة. لا يزال الوصول إليها سهلاً بدون عرض كل شيء على الشاشة في وقت واحد ، ويمكنك الانتقال سريعًا إلى محادثة في أي قسم حيث ستظهر قائمة عند تمرير الماوس فوق الرمز الخاص بها.

وإذا كنت تريد فقط أن يكون لديك شكل معين من أشكال الاتصال على الشاشة دون الأنواع الأخرى (مثل Gmail) ، فسيكون القيام بذلك أسهل قليلاً لأن الدردشة والباقي لم يعد مدرجًا أسفل البريد الوارد والتصنيفات الخاصة بك بعد الآن.

وفقًا لـ Google ، يمكنك اختيار التطبيقات المضمنة هناك في قائمة الإعدادات السريعة ، حيث ستتمكن من العودة إلى المظهر القديم إذا كنت تفضل ذلك. على عكس الإصدار المعتاد لمدة 15 يومًا للميزات الجديدة ، تقول Google إن هذه الميزة "إطلاق موسع" ، لذلك بينما تأتي إلى Workspace وحسابات Gmail الشخصية على حد سواء ، فقد يستغرق الأمر أكثر من أسبوعين حتى تتغير الواجهة ملكه.

إذا كنت ترغب فقط في تجربته ، فيجب أن تكون قادرًا على الاشتراك (والتراجع) من قائمة الإعدادات السريعة في الوقت الحالي ، طالما أنك قمت بالفعل بالتبديل إلى الدردشة من Hangouts ووضعت الدردشة في القائمة اليمنى .