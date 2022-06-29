شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغلق تطبيق Hangouts فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل أن الأشخاص الذين لا يزالون يستخدمون Hangouts عبر الأجهزة المحمولة يحصلون على رسالة داخل التطبيق تطلب منهم الانتقال إلى Chat في جيميل أو تطبيق Chat.

ووفقا لما ذكرته "البوابة العربية لأخبار التقنية"، فإنه بعد انتهاء نقلها لمستخدمي Workspace في شهر فبراير، بدأت الشركة عملية نقل المستخدمين الشخصيين والمجانيين إلى Chat.

وتقول جوجل إن الرسالة الجديدة تساعد المستخدمين المتبقين على الانتقال إلى Chat حيث تعمل الشركة على إغلاق Hangouts رسميًا في شهر نوفمبر.

ويطلب من الأشخاص الذين يستخدمون إضافة Hangouts لمتصفح جوجل كروم الانتقال إلى نسخة الويب من Chat أو تثبيت تطبيق Chat.

وتجري في شهر يوليو ترقية الأشخاص الذين يستخدمون Hangouts ضمن نسخة الويب من جيميل إلى Chat في جيميل.

وبالرغم من أن جوجل تشجع الجميع على التبديل إلى Chat. ولكن نسخة الويب من Hangouts تظل متاحة حتى وقت لاحق من هذا العام.

ويرى المستخدمون إشعارًا داخل المنتج قبل شهر على الأقل من بدء نسخة الويب من Hangouts بإعادة التوجيه إلى نسخة الويب من Chat.

وتنتقل المحادثات تلقائيًا من Hangouts إلى Chat بالنسبة لمعظم الأشخاص. ولكن الشركة تشجع المستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ بنسخة من بياناتهم على استخدام Google Takeout لتنزيل بياناتهم قبل أن يصبح Hangouts غير متاح.

وقال رافي كانيجانتي، مدير المنتج في Google Chat: تقدم Chat تجربة حديثة ومتكاملة في Google Workspace. ولدينا طموحات كبيرة لمستقبل Chat. وترى على مدار الأشهر القادمة المزيد من الميزات مثل الاتصال المباشر والترابط المباشر في Spaces والقدرة على مشاركة وعرض الصور المتعددة. ونظرًا لأننا نتخذ هذه الخطوة لجلب مستخدمي Hangouts المتبقين إلى Chat، نأمل أن يقدر المستخدمون استثمارنا المستمر في جعل Chat مكانًا قويًا للإنشاء والتعاون.





جوجل تنقل مستخدمى Hangouts إلى Chatتقول جوجل إن الانتقال إلى Chat يمنح المستخدمين طريقة أفضل للتواصل والتعاون مع الآخرين. وتشير إلى أنه يمكن للمستخدمين تعديل المستندات أو العروض التقديمية أو جداول البيانات من خلال التحرير جنبًا إلى جنب.

كما تتيح Chat أيضًا للمستخدمين الوصول إلى Spaces، وهو مكان مخصص للتعاون القائم على الموضوع. ويتمكن المستخدمون أيضًا من الوصول إلى إشارات @ لإخطار شخص ما في المجموعة. كما يكون لديهم أيضًا القدرة على إرسال صور GIF.

ويأتي الإعلان الجديد في الوقت الذي قالت فيه جوجل في شهر أكتوبر 2020 إنها تسمح للجميع بالانتقال من Hangouts إلى Chat مجانًا.

وكان المقصود من Chat أن تكون خدمة رسائل مشابهة لمنصة سلاك لمستخدمي الأعمال. ولكن أصبحت منذ ذلك الحين مجانية للاستخدام للمستهلكين.