شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحقيقات حكومية مع Digital World بسبب محاولة الاستحواذ على منصة ترامب للتواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Digital World الشركة التي تخطط لشراء شركة دونالد ترامب الجديدة لوسائل التواصل الاجتماعي عن تحقيق هيئة محلفين فيدرالية، والذي قالت إنه قد يعيق أو حتى يمنع استحواذها على تطبيق Truth Social.

وانخفضت أسهم شركة Digital World Acquisition Corp بنسبة 10 في المائة تقريبًا حيث كشفت الشركة أنها تلقت أمر استدعاء من هيئة محلفين كبرى في نيويورك، وتأتي مذكرات الاستدعاء الصادرة عن وزارة العدل في أعقاب تحقيق مستمر من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات حول ما إذا كانت Digital World خرقت القواعد من خلال إجراء محادثات جوهرية حول شراء شركة ترامب بدءًا من أوائل العام الماضي قبل أن تبيع Digital World الأسهم للجمهور لأول مرة في سبتمبر ، قبل أسابيع فقط. إعلانها أنها ستشتري شركة ترامب.

وتم إطلاق مشروع ترامب لوسائل التواصل الاجتماعي في فبراير حيث يسعى إلى مرحلة رقمية جديدة لحشد مؤيديه ومحاربة قيود التكنولوجيا الكبيرة على الكلام ، بعد عام من حظره من Twitter و Facebook و YouTube، وقالت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا - التي تشغل تطبيق Truth Social وكانت في طور الاستحواذ عليها من قبل شركة Digital World - في بيان إنها ستتعاون مع "الإشراف الذي يدعم مهمة SEC المهمة المتمثلة في حماية مستثمري التجزئة".

وقد يجعل التحقيق الجديد من الصعب على ترامب تمويل شركته للتواصل الاجتماعي. تلقت الشركة العام الماضي وعودًا من عشرات المستثمرين بضخ مليار دولار في الشركة ، لكنها لا تستطيع الحصول على النقود حتى اكتمال الاستحواذ على Digital World، وارتفع المخزون في Digital World إلى أكثر من 100 دولار في أكتوبر بعد الإعلان عن صفقتها لشراء شركة ترامب.

أما Digital World هي شركة استحواذ ذات غرض خاص ، أو SPAC ، وهي جزء من ظاهرة استثمارية انتشرت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وقالت شركة Digital World في ملف تنظيمي يوم الاثنين إن كل عضو من أعضاء مجلس إدارتها قد تم استدعاؤه من قبل هيئة المحلفين الكبرى في المنطقة الجنوبية من نيويورك. تسعى كل من هيئة المحلفين الكبرى ولجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إلى الحصول على عدد من المستندات المرتبطة بالشركة وغيرها ، بما في ذلك الراعي ، و ARC Global Investments ، وشركة رأس المال الاستثماري Rocket One Capital ومقرها ميامي.

تتضمن بعض المستندات المطلوبة "العناية الواجبة" فيما يتعلق بترامب ميديا ​​وأهداف الاستحواذ المحتملة الأخرى ، بالإضافة إلى الاتصالات مع ضامن ديجيتال وورلد والمستشار المالي في طرحها العام الأولي ، وفقًا لإفصاح لجنة الأوراق المالية والبورصات، أعلنت شركة Digital World أيضًا عن استقالة أحد أعضاء مجلس إدارتها ، وهو Bruce Garelick ، ​​كبير مسؤولي الإستراتيجيات في Rocket One.