شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استعادة علامات التبويب على Google Chrome والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تغلق علامة تبويب عن طريق الخطأ في Google Chrome وتفقد صفحة الويب التي كنت تتصفحها، ولكن يمكنك استعادة علامة التبويب التي أغلقتها للتو أو قبل بضعة أيام بعدة طرق مختلفة على Chrome، وإليك الطريقة وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية استعادة علامة تبويب Chrome مباشرة بعد الإغلاقيحتفظ Chrome بآخر علامة تبويب مغلقة بضغطة واحدة فقط، اضغط بزر الماوس الأيمن فوق مساحة فارغة على شريط علامات التبويب أعلى النافذة واختر إعادة فتح علامة التبويب المغلقة.

يمكنك أيضًا استخدام اختصار لوحة المفاتيح لإنجاز ذلك: CTRL + Shift + T على جهاز كمبيوتر شخصي أو Command + Shift + T على جهاز Mac.





كيفية استعادة علامات تبويب Chrome المغلقة مؤخرًا من شريط الأدواتإذا كنت تريد فتح علامة تبويب أغلقتها مؤخرًا، فقد تتمكن من العثور عليها مدرجة في القائمة، وفي الواقع، إذا قمت بمزامنة متصفح Chrome عبر الأجهزة، فيمكنك رؤية علامات التبويب المغلقة مؤخرًا على كل جهاز كمبيوتر وجهاز محمول مرتبط بحسابك.

1. اضغط على النقاط الثلاث الرأسية في أعلى يمين النافذة.

2. في القائمة، حدد المحفوظات.

3. يجب أن تشاهد قائمة بجميع علامات التبويب المستخدمة مؤخرًا مقسومة على الجهاز، اضغط فوق علامة التبويب التي تريد إعادة فتحها.





كيفية استعادة علامة تبويب Chrome من سجل المتصفحإذا كنت بحاجة إلى العودة قليلاً إلى الوراء، فيمكنك التحقق من محفوظات المستعرض الخاص بك.

1. اضغط على النقاط الثلاث الرأسية في أعلى يمين النافذة.

2. في القائمة، حدد "المحفوظات" ثم اضغط فوق "المحفوظات" في القائمة الفرعية.

3. تصفح محفوظات الاستعراض الكاملة وافتح أي صفحة بضغطة واحدة.