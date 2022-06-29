شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يتمكنون من تصنيع كمامة N95 عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر
وقد تم استخدام آلية ترشيح من أربع طبقات في القناع حيث يتم طلاء الطبقة الخارجية والأولى من المرشح بالجسيمات النانوية، أما الطبقة الثانية عبارة عن مرشح ماص للجسيمات عالي الكفاءة ، والطبقة الثالثة عبارة عن مرشح 100 ميكرومتر والطبقة الرابعة عبارة عن مرشح ماص للرطوبة، وأضافت الوزارة أنه بصرف النظر عن الوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد -19 ، يمكن أيضًا استخدام القناع في صناعات مختلفة حيث يتعرض العمال لكميات كبيرة من الغبار ويمكن تعديله وفقًا للمتطلبات عن طريق تغيير تكوين الفلتر.
وقالت الوزارة إنه تم أيضًا تقديم علامة تجارية وبراءة اختراع للقناع المسمى "التنفس النانوي" ، مضيفة أنه يمكن أن يساعد أيضًا في الوقاية من أمراض الرئة الشديدة مثل السحار السيليسي، وقد تم استخدام Zetasizer Nano ZS ، وهو مرفق يدعمه صندوق تحسين البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا ، حكومة الهند ، والذي يتيح التحليل الحراري لدرجات الحرارة العالية لمواد السيراميك وتطبيقات التحفيز ، لتنفيذ.