شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إلغاء حظر الأرقام المعروفة وغير المعروفة على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يميل الأشخاص إلى حظر الأرقام المعروفة ، والتي يعتقدون أنها غير ضرورية ولا يريدون تلقي مكالماتهم، لكن عندما يحاول رقم محظور الاتصال ، يرفضه هاتفك تلقائيًا، ومع ذلك ، على سبيل المثال ، قد تحتاج إلى إجراء أو استقبال مكالمات من جهات الاتصال المحظورة هذه، حيث يمكن أيضًا إلغاء حظر الأرقام المحظورة إذا كنت ترغب في ذلك، اتبع الدليل للقيام بذلك.

1. افتح تطبيق الهاتف على هاتفك الذكي.

2. انقر على القائمة العمودية ثلاثية النقاط وانتقل إلى الإعدادات.

3. اضغط على خيار الأرقام المحظورة المتاح تحت علامة التبويب عام.

4. انقر فوق أيقونة التقاطع المتاحة بجوار الرقم المحظور.

5. قم بتأكيد الإجراء بالنقر فوق خيار إلغاء الحظر من القائمة المنبثقة.

تقدم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أيضًا ميزة لحظر المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة ، مما قد يؤدي إلى إرسال بريد عشوائي إليك بشكل يومي، و في حالة حظرهم ، يمكنك أيضًا إلغاء حظر هذه الأرقام غير المعروفة إذا كنت تريد ذلك.

1. افتح تطبيق الهاتف.

2. اضغط على القائمة العمودية ثلاثية النقاط وانتقل إلى الإعدادات.

3. حدد خيار الأرقام المحظورة ضمن علامة التبويب عام.

4. قم بإيقاف تشغيل تبديل "حظر الأرقام غير المعروفة".