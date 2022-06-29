شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن استخدام Gmail بدون الاتصال بالإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدخلت شركة التكنولوجيا الأمريكية متعددة الجنسيات Google ميزة جديدة "Gmail Offline" تتيح لك استخدام Gmail مع اتصال بالإنترنت، وهذا يعني أنه يمكنك قراءة رسائل Gmail والرد عليها والبحث فيها حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت، وعلاوة على ذلك ، لا يمكن استخدام ميزة "Gmail offline" إلا في نافذة متصفح Chrome (لا تستخدم وضع التصفح المتخفي).

للوصول بسهولة إلى Gmail في وضع عدم الاتصال ، توصي Google بوضع إشارة مرجعية على الرابط - mail.google.com في Chrome.

هل يعمل Gmail بدون الإنترنت؟ الآن يمكن للمستخدمين قراءة رسائل Gmail والرد عليها والبحث فيها حتى إذا لم يكن هناك اتصال بالإنترنت عن طريق زيارة mail.google.com. توصي Google بوضع إشارة مرجعية على الرابط mail.google.com في نوافذ متصفح Chrome لتسهيل استخدامه.

هل يمكنني إرسال بريد إلكتروني بدون الإنترنت؟ هل يمكنني إرسال بريد إلكتروني بدون الإنترنت؟ نعم ، من الممكن الآن استخدام Gmail حتى بدون الاتصال بالإنترنت. وبالتالي ، يمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني وأرشفتها وحذفها والبحث فيها وإنشاءها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.



كيف يتم تشغيل ميزة Gmail Offline؟ كيف يتم تشغيل ميزة Gmail Offline؟ اتبع هذه الخطوات:- انتقل إلى موقع جيميل من نافذة متصفح Google Chrome في الوضع العادي ، وليس في وضع التصفح المتخفي. اتبع هذه الخطوات:- انتقل إلى موقع جيميل من نافذة متصفح Google Chrome في الوضع العادي ، وليس في وضع التصفح المتخفي.

-سيتم فتح صندوق الوارد الخاص بك ، ثم انقر فوق خيار الإعدادات أو زر العجلة المسننة

- انقر الآن على الخيار "انظر جميع الإعدادات"

- انقر الآن على علامة التبويب "بلا اتصال" التي تظهر في الجزء العلوي ، ثم انقر فوق مربع الاختيار "تمكين البريد دون اتصال". بمجرد النقر فوق مربع الاختيار ، سترى إعدادات جديدة

- حدد عدد أيام رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في مزامنتها مع Gmail الخاص بك

-يعرض Google خيار الاحتفاظ بالبيانات في وضع عدم الاتصال أو إزالة البيانات في وضع عدم الاتصال بالإضافة إلى مقدار المساحة المتبقية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

-بعد تحديد الاحتفاظ بالبيانات في وضع عدم الاتصال أو إزالتها ، انقر على الخيار "حفظ التغييرات" وسيتم تنشيط Gmail Offline