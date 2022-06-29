شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 طرق لتحرى الخلل وإصلاحه فى حالة قطع اتصال AirPods والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا استمرت AirPods في قطع الاتصال أو توصيل الصوت المتقطع، فهناك عدد خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي يمكنك اتخاذها لحل المشكلة وجعلها تتصرف بالطريقة التي تتوقعها، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



تأكد من عدم وجود شيء يحجب الإشارة تأكد من عدم وجود شيء يحجب الإشارة تعد تقنية Bluetooth في AirPods أفضل بشكل كبير مما كانت عليه في سماعات الأذن اللاسلكية النموذجية في الماضي، ولكن حتى AirPods يمكن تشوشها بسبب المسافة أو العوائق.

إذا وجدت أن الصوت ينقطع ويخرج، فتأكد من إبقاء هاتفك بالقرب منك، ولا تختبر حدود نطاق Bluetooth، وإذا كان الصوت متقطعًا، فحاول إزالة أي عوائق قد تعيق الإشارة.

اخرج الهاتف من الجراب أو حقيبة الظهر المخزنة فيه، على سبيل المثال، واتركه في نطاق رؤية واضح لأذنيك، مثل سطح الطاولة، فقد يؤدي التخلص من مصادر الحجب والتدخل المحتملة إلى حل مشكلتك.





حاول إعادة AirPods إلى علبة الشحن الخاصة بهمإذا كانت أجهزة AirPods الخاصة بك قد بدأت للتو في قطع الاتصال، فقد يكون لديك اتصال ضعيف بين الهاتف وسماعات الأذن.

خذ AirPods وأعدها في علبة الشحن، واتركهم هناك لبضع لحظات حتى ينفصلوا عن جهاز أيفون، ثم أخرجهم وحاول مرة أخرى، فإن هذا يشبه إعادة تشغيل AirPods، وقد يؤدي إلى حل مشكلتك.





قم بتبديل Bluetooth وإيقاف تشغيله مرة أخرىهناك طريقة أخرى "لإعادة تشغيل" النظام: قم بتبديل Bluetooth على جهاز أيفون الخاص بك.

إذا كانت مشكلة الاتصال متعلقة بجهاز iPhone الخاص بك بدلاً من AirPods، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى حل مشكلة ما بسرعة.

ابدأ تطبيق الإعدادات واضغط فوق Bluetooth، وقم بإيقاف تشغيل Bluetooth عن طريق تمرير الزر جهة اليسار، ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.





جرب استخدام AirPod واحدة فقطإذا لم يعمل أي شيء آخر على حل المشكلة، فحاول معرفة ما إذا كانت هناك مشكلة في أحد أجهزة AirPods.

حاول ارتداء سماعة أذن واحدة فقط في كل مرة ومعرفة ما إذا كانت المشكلة قائمة.

إذا تم قطع الاتصال بشكل متكرر عند ارتداء واحدة أو أخرى فقط ، فقد تحتاج إلى صيانة AirPods أو استبدالها.

قم بتثبيت أي تحديثات متوفرةمن المحتمل أن تكون مشكلتك متعلقة بالبرمجيات، لذا تأكد من تشغيل أيفون الخاص بك بآخر التحديثات، ابدأ تطبيق الإعدادات، ثم عام، ثم اضغط فوق تحديث البرنامج، وفي حالة توفر تحديث، قم بتثبيته.

يتم تحديث AirPods تلقائيًا عندما يتم شحنها وقرب جهاز أيفون الخاص بك.