إنترنت_غير_محدود_في_مصر يجتاح مواقع التواصل.. ومطالب بإلغاء نظام الباقات.. ودعوات لمقاطعة شركات الاتصالات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تصدر هاشتاج "#انترنت_غير_محدود_في_مصر"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، خلال الساعات الماضية، للمطالبة بإلغاء نظام الباقات، وسياسة الإستخدام العادل للإنترنت، وتحسين الخدمة في مصر.

وندد المغردون، عبر الهاشتاج، بسرعة انتهاء سعة التحميل الخاصة بباقات الإنترنت المنزلي، قبل مرور 15 يوما على موعد تجديد اشتراكاتهم، وهو ما يدفعهم كل مرة لشحن باقات إضافية.

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وطالب المغردون، بتوفير إنترنت غير محدود في مصر، وتحسين خدمة الإنترنت، وتطوير أداء خدمة العملاء، ورفع كفاءة البنية التحتية.

كما طالب المغردون، بإلغاء نظام الباقات «الكوتة» وأن تحدد أسعارها اعتمادا على السرعة فقط، وحل المشكلات التقنية في أسرع وقت.

أيضا طالب المغردون بمقاطعة شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الإنترنت، اعتبارا من أول يوليو المقبل، عن طريق إغلاق الراوتر يوميا من 6 لـ8 مساء، ساعتين فقط، وعدم إجراء مكالمات هاتفية يوميا من 6 لـ10 مساء، وكذلك عدم شحن أي باقات أساسية أو إضافية يوميا من 6 لـ10 مساء.

وفيما يلي جانب من التغريدات على الهاشتاج: