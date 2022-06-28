تحديث جديد من Game Ready للعبة “F1 22” يوفر ترقية للأداء بفضل تقنية DLSS إلى أكثر من الضعف، وصولاً إلى شهر جديد ممتاز من الاعتماد على تقنيات RTX

بفضل برنامج تشغيل GeForce Game Ready الجديد للعبة F1 22، أصبح لاعبو GeForce “جاهزين للعب” لأحدث نسخة من سلسلة F1 من Codemasters التي تم الإشادة بها بشدة، والتي تم إطلاقها في الوصول المبكر اليوم. تدعم لعبة F1 22 العديد من التأثيرات التي يتم تتبعها بالأشعة وتقنية NVIDIA DLSS، والتي توفر ترقية بالأداء لأكثر من الضعف.

مع زيادة الأداء بأكثر من الضعف مع تمكين DLSS، يمكن للاعبين الذين لديهم وحدات معالجة الرسومات Ti3060 وما فوق تحقيق معدلات إطارات تبلغ 60 إطارا في الثانية أو أعلى بدقة 4K مع إعدادات قصوى وكل تأثير يتم تتبعه بالأشعة ممكن في لعبة ” 22 “F1.

تقنية DLSSأكثر من ضعف الأداء

تشمل ابتكارات لعبة F1 22 الجديدة انعكاسات غير شفافة وانعكاسات شفافة بتتبع الأشعة، وظلال تتبع الأشعة لإضافة المزيد من الانغماس في اللعبة. مع الإضاءة التي تتبع بالأشعة، يحصل اللاعبون على سيارات سباق فورمولا 1 رائعة بشكل مثالي مع انعكاسات دقيقة ويرون كل شيء مظللا بتفاصيل لا مثيل لها أثناء تسابقهم عبر حلبة الفورمولا 1.

بفضل الأداء الذي توفره NVIDIA DLSS، سيكون لدى لاعبي GeForce RTX المساحة الازمة من الأداء لتمكين تأثيرات و مرئيات لعبة F1 22 الغامرة التي يتم تتبعها بالأشعة دون التضحية بجودة الصورة.

فيديو توضيحي

يعني دعم NVIDIA DLSS وتتبع الأشعة في اللعبة أن بطاقة الرسومات المستندة إلى GeForce RTX ستوفر تجربة لعب F1 22 المثالية، مع أعلى مستويات الأداء، واللعب الأكثر سلاسة، والرسومات عالية الدقة.

الحصول علي التحديث

للحصول علي التحديث فقط قم بفحص برنامج Geforce Experience ستجد التحديث الجديد جاهز للتثبيت

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قصة إطلاق لعبة F1 22