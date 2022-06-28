شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟ جوجل تصدر تحديثا جديدا لتطبيق كاميرا جوجل قبل إطلاق Pixel 6a والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تقوم Google بتوسيع تشكيلة Pixel 6 الخاصة بها مع إصدار الهاتف الذكي Pixel 6a في 28 يوليو، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، قامت شركة التكنولوجيا العملاقة الآن بطرح تحديث جديد لتطبيق كاميرا Google قبل إطلاق هاتف Pixel 6a.

ويذكر التقرير أن الإصدار 8.5 من تطبيق Google Camera لا يجلب أي تغييرات مهمة في التصميم أو الوظائف ، ولكنه يتضمن بعض ترقيات البرامج الأساسية المطلوبة للهاتف الذكي القادم Pixel 6a، ويجمع هذا التحديث الجديد بين أجهزة الكاميرا الرئيسية في هواتف سلسلة Pixel 6 مع براعة الحوسبة لشريحة Google Tensor التي من المتوقع أن تحسن جودة الكاميرا في هاتف Pixel 6a الذكي.

توفر التحديث الجديد لتطبيق Google Camera وفقًا للتقرير ، يتوفر الإصدار 8.5 من تطبيق Google Camera على متجر Play Store. يذكر التقرير أيضًا أن الإصدار الجديد من التطبيق قد تم طرحه على نطاق واسع عبر جميع طرز Pixel المدعومة حاليًا ، والتي تتضمن حتى أجهزة متوسطة المدى مثل Google Pixel 5a.