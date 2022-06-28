شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟ جوجل تصدر تحديثا جديدا لتطبيق كاميرا جوجل قبل إطلاق Pixel 6a والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تقوم Google بتوسيع تشكيلة Pixel 6 الخاصة بها مع إصدار الهاتف الذكي Pixel 6a في 28 يوليو، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، قامت شركة التكنولوجيا العملاقة الآن بطرح تحديث جديد لتطبيق كاميرا Google قبل إطلاق هاتف Pixel 6a.
ويذكر التقرير أن الإصدار 8.5 من تطبيق Google Camera لا يجلب أي تغييرات مهمة في التصميم أو الوظائف ، ولكنه يتضمن بعض ترقيات البرامج الأساسية المطلوبة للهاتف الذكي القادم Pixel 6a، ويجمع هذا التحديث الجديد بين أجهزة الكاميرا الرئيسية في هواتف سلسلة Pixel 6 مع براعة الحوسبة لشريحة Google Tensor التي من المتوقع أن تحسن جودة الكاميرا في هاتف Pixel 6a الذكي.
وفقًا للتقرير ، يتوفر الإصدار 8.5 من تطبيق Google Camera على متجر Play Store. يذكر التقرير أيضًا أن الإصدار الجديد من التطبيق قد تم طرحه على نطاق واسع عبر جميع طرز Pixel المدعومة حاليًا ، والتي تتضمن حتى أجهزة متوسطة المدى مثل Google Pixel 5a.
يشير التقرير إلى أن هاتفي Pixel 6 و 6 Pro قد "وضعتا علامة على ترقية رئيسية لأجهزة الكاميرا المستخدمة في هواتف Google الذكية". ومع ذلك ، فإن برنامج Google مسؤول بشكل أساسي عن تجربة التصوير المحسنة التي تقدمها أحدث سلسلة Pixel. تدعي الشركة أن تطبيق Google Camera يعزز جودة الصور أثناء نقر المستخدم عليها. يحتوي تطبيق الكاميرا هذا على بعض الميزات المهمة التي تقدم ميزات مثل "Real Tone" التي تعكس بدقة لون بشرة الشخص وأدوات أخرى مثل "Super Res Zoom".