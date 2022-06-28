شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على المشاكل التى تواجهها تسلا بعد عودة موظفيها للعمل من المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقدت خطط إيلون ماسك بشأن عودة الموظفين إلى العمل في المكتب بسبب نقص المساحة في مصنع فريمونت التابع لشركة تسلا، فبعد أن أمر الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، الموظفين العاملين عن بعد بالعودة إلى العمل في المكاتب والمصنع مع التهديد بفقدان الوظفية، كانت الشركة غير مستعدة للترحيب بعودة عمالها وموظفيها.

ووفقًا لتقرير صادر عنon The Informati، وصل الموظفون إلى منشأة تسلا في فريمونت بولاية كاليفورنيا ليواجهوا نقصًا في أماكن وقوف السيارات، وعدم وجود مكتب للجلوس، والشبكة اللاسلكية السيئة، ومن الواضح أن ماسك لم يفكر في هذا الأمر.

كما نشرت البوابة العربية لأخبار التقنية، أنه تضاعف عدد القوى العاملة في تيسلا منذ الوباء من نحو 48000 موظف في عام 2019 إلى ما يقرب من 100000 في العام الماضي.

ولكن ماسك قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه يخطط لخفض القوة العاملة بأجر في تيسلا بنسبة 10٪ وسط مخاوف من الركود في الولايات المتحدة.

واستشهد ماسك في وقت سابق من هذا الشهر بالتوظيف الزائد والمخاوف بشأن الاقتصاد كأسباب لتجميد التوظيف وتسريح العمال على مستوى الشركة الذي يشمل كلاً من العاملين بأجر والعاملين بالساعة.

ويشكل العمال بأجر نحو ثلث الموظفين في الشركة. ولكن من غير الواضح عدد الذين يعملون في المكتب أو في مصانع تيسلا.

وأثناء الوباء، ظل معظم الموظفين الذين اعتادوا تقديم التقارير إلى مقر تيسلا في فريمونت، الذي يتكون من مباني المكاتب ومصنعًا، في منازلهم حتى دعا ماسك الجميع للعودة إلى العمل.

تسلا تواجه مشاكل جديدة بعد عودة موظفيها إلى العمل

عانى الموظفون الحاليون في تسلا الذين عادوا للعمل في سبيل العثور على مكان لركن سياراتهم في مقر فريمونت. واختار البعض إيقاف سياراتهم في محطة قريبة بدلاً من ذلك، مع نقلهم بواسطة الشركة إلى العمل.

وذكر التقرير أن بعض الموظفين لم يكن لديهم مكان للجلوس داخل المكاتب، وقررت الشركة إعادة استخدام مناطق معينة من المكتب أثناء الوباء لاستخدامات أخرى، كما لم تأخذ في الاعتبار أيضًا وجود فريق أكبر.

وكان وضع المكاتب سيئًا للغاية لدرجة أن المديرين طلبوا من بعض الموظفين العمل من المنزل. وحتى لو تمكن الموظفون من الجلوس، فإن إشارة الشبكة اللاسلكية كانت ضعيفة جدًا بحيث لا يمكنهم العمل.

ومن الواضح أن ماسك قد أحبط بنفسه خطته لإعادة موظفي تيسلا إلى العمل. وفي اجتماع في المصنع في 8 يونيو، قال ماسك إنه يعتزم القدوم إلى المكتب ستة أيام على الأقل في الأسبوع.

وأخبر ماسك المديرين التنفيذيين أنه يجب عليهم القدوم إلى المكتب لمدة لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع أو الاستقالة.

وقال الملياردير إن هذه الخطوة جزء من جهد لتعزيز المساواة بين عمال المصانع والمديرين التنفيذيين. إذ طلب من العمال العمل شخصيًا طوال الوباء.

كما أن ماسك منشغل بعملية شراء تويتر وافتعال مشاكل مع الشركة حول عدد مستخدميها من البوتات. وقد أوضح مشاعره بشأن العمل عن بعد في تويتر أيضًا، بحيث لن يسمح به إلا لأولئك الاستثنائيين الذين يقومون بعمل ممتاز.