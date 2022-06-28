شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشاحنة Cygnus الفضائية الأمريكية تنفصل اليوم عن المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تشير ناسا، إلى أن المركبة Cygnus التي التحمت بالمحطة الفضائية الدولية في شهر فبراير الماضي، ستنفصل عن المحطة اليوم الثلاثاء في الساعة 13.05 بتوقيت موسكو، وعلى متنها المواد المستهلكة من المحطة الدولية، التي ستحترق معها عند دخولها الغلاف الجوي للأرض يوم 29 يونيو الجارى.

ويذكر أن ناسا سبق أن أعلنت، أن المركية Cygnus أجرت بنجاح عملية تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية، بعد عدة محاولات فاشلة.

وهذا يعني أن مركبات الشحن الروسية "بروجريس إم إس" تبقى الواسطة الرئيسية المعتادة لتعديل مدار المحطة الفضائية الدولية عند الضرورة وفي حال وجود احتمال اصطدامها بالحطام الفضائي.