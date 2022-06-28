شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاى تعمل اختصارات نصية مخصصة على أيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تترك شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا أي جهد دون أن تقلبه من حيث توفير تجربة سلسة لمستخدميها، حيث قدمت الشركة مجموعة غنية من الميزات والتحديثات المنتظمة التي تجلب تخصيصًا جديدًا لأجهزتها.

إذ يعد إنشاء اختصارات لمختلف المهام على أيفون أحد أكثر الميزات المفيدة التي يمكنك استخدامها، وتجعل الاختصارات حياتك أسهل وينتهي بك الأمر إلى توفير الكثير من الوقت، وهناك مجموعة كبيرة من الاختصارات المتوفرة على أجهزة أيفون.

فعلى سبيل المثال، هل تعلم أنه يمكنك عمل اختصارات نصية مخصصة على أيفون؟ بدلاً من كتابة رسالة نصية طويلة، يمكنك إنشاء اختصار، وفي حالة قيادتك للسيارة، يمكن أن تكون اختصارات النص المخصصة هذه مفيدة، أو يمكنك إنقاذ نفسك من متاعب كتابة معرف البريد الإلكتروني الخاص بك في كل مرة واستخدام الاختصار بدلاً من ذلك، فلماذا تضيع الوقت في كتابة رسائل نصية طويلة بينما يمكنك إنشاء اختصارات نصية مخصصة على أيفون؟

1.المس مع الاستمرار رمز الرموز التعبيرية أو رمز الكرة الأرضية أثناء الكتابة في حقل النص.

2.اضغط على إعدادات لوحة المفاتيح.

3.اضغط على استبدال النص.

4.اضغط على أيقونة + من الزاوية اليمنى العليا.

5.اكتب عبارتك في حقل العبارة وأضف اختصار النص الذي تريد استخدامه في حقل الاختصار.