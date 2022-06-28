شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تجد سجل البحث الخاص بحسابك على إنستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت Meta تتحدث عن قواعد الخصوصية الخاصة بها لفترة طويلة ولكنها لم تتوصل إلى أي شيء حتى الآن في هذا الشأن، ونظرًا لأن Meta تمتلك Instagram، فإنها تتمتع بنفس مستويات الخصوصية وتحتوي على الكثير من بياناتك.يتتبع كل نشاط حسابك.

كما أن Instagram لديه القدرة على الكشف عن معلومات حول تغييرات كلمة المرور وإعدادات خصوصية الحساب وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.

ستكون أسماء المستخدمين القديمة أو الأسماء الكاملة أو النصوص الحيوية التي استخدمتها من قبل مرئية أيضًا.

يتيح لك قسم "نشاطك" في ملفك الشخصي على Instagram عرض سجل حسابك وتتبع جميع التعديلات التي أجريتها منذ أن فتحته لأول مرة.

1. افتح تطبيق Instagram على هاتفك الذكي.

2. انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك عن طريق النقر فوق صورة الملف الشخصي المتوفرة في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

3.اضغط على قائمة الخطوط الأفقية الثلاثة.

4.حدد نشاطك من القائمة المنسدلة.

5.سترى خيارات مختلفة تحتوي على كل أنشطة حسابك، اضغط على خيار سجل الحساب.

6.ستتمكن من رؤية كل نشاط حسابك على مدار العام.

يمكنك النقر فوق التحديثات التي أجريتها على حسابك لتحديث تلك المعلومات أو الإعدادات من سجل حسابك، إذا قمت بتغيير كلمة المرور الخاصة بك، على سبيل المثال، يمكنك النقر عليها في سجل حسابك لتغييرها مرة أخرى.