شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إلغاء تنشيط حساب فيس بوك الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بعض الأحيان قد تحتاج إلى أخذ استراحة من عالم وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمنحك فيس بوك خيار إلغاء تنشيط حسابك مؤقتًا لمساعدتك في هذه الحالة، ومع ذلك ، يمكنك تسجيل الدخول وإعادة تنشيط حسابك متى شئت. اتبع دليلنا المفصل خطوة بخطوة لإلغاء تنشيط حسابك.

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب فيس بوك الخاص بك عبر المتصفح أو يمكنك فتح تطبيق فيس بوك على جهاز Android الخاص بك.

2. اضغط على قائمة الخطوط الأفقية الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

3. ضمن علامة التبويب الإعدادات والخصوصية ، انتقل إلى الإعدادات.

4. اضغط على خيار المعلومات الشخصية والحساب ضمن علامة التبويب الحساب.

5. انقر فوق ملكية الحساب والتحكم فيه.

6. انتقل إلى خيار إلغاء التنشيط والحذف.

7. تحقق من حساب Deactivate وانقر فوق متابعة إلى إلغاء تنشيط الحساب.

8. سيتم توجيهك إلى صفحة إدخال كلمة المرور، ادخل رقمك السري.

9. تحقق من سبب إلغاء تنشيط الحساب من الخيارات المقدمة، أو يمكنك أيضًا كتابة أي سبب آخر مع توضيح.

10. ضمن علامة التبويب "إعادة تنشيط حسابك"، حدد الفترة الزمنية التي تريد إلغاء تنشيط الحساب فيها، ثم انقر فوق "متابعة"، بعد انقضاء الفترة الزمنية المختارة، سيتم إعادة تنشيط الحساب تلقائيًا.

11. اضغط على إلغاء تنشيط حسابي.

ماذا سيحدث بعد ذلك عندما تقوم بتعطيل حسابك؟

الجدول الزمني الخاص بك مخفي، ولا يمكن لأي شخص العثور عليك، ومع ذلك، لا تزال بعض التفاصيل، مثل الرسائل التي أرسلتها، مرئية، يستمر ظهور اسمك في قوائم أصدقاء أصدقائك. قد تكون تعليقاتك ومنشوراتك السابقة مرئية أيضًا لمسؤولي المجموعة جنبًا إلى جنب مع اسمك.

ماذا يحدث لـ فيس بوك Messenger؟

سيستمر برنامج Messenger في العمل بشكل طبيعي إذا قررت الاستمرار في تسجيل الدخول بعد إلغاء تنشيط حسابك، لا يزال بإمكانك الدردشة مع أصدقائك، في المحادثات، يمكن للأشخاص رؤية صورة ملفك الشخصي، على Messenger ، يمكن للمستخدمين الآخرين البحث عنك وإرسال رسائل إليك.