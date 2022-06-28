شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية حذف حساب Snapchat الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Snapchat تطبيق شبكات اجتماعية معروف يسمح لمستخدميه بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو وأنواع الوسائط الأخرى عبر اللقطات.

وفي بعض الأحيان، قد تغضب أو تحتاج إلى استراحة من التطبيق، ولا توجد حاليًا ميزة مباشرة لإلغاء تنشيطها في هذا الصدد - بدلاً من ذلك، عليك حذفها.

و يوفر Snapchat خيار حذف حساب على Android وWeb وiOS عبر طرق مختلفة، تابع القراءة لمعرفة المزيد عن عملية حذف الحساب على Android أو الويب.

1. انتقل إلى بوابة حساب Snapchat (Snapchat) واملأ جميع تفاصيل حسابك.

2. سيتم توجيهك إلى صفحة حذف الحساب، أدخل كلمة المرور الخاصة بك وتابع.

3. سيتم إلغاء تنشيط حسابك على Snapchat لمدة 30 يومًا أو حذفه.

وسيتم إلغاء تنشيط الحساب لمدة 30 يومًا بعد الانتهاء من عملية حذف الحساب من جانبك، إذا تغير رأيك خلال هذا الوقت، يمكنك إعادة تنشيط حسابك، ومع ذلك، سيتم حذف جميع بيانات Snapchat الخاصة بك، بما في ذلك إعدادات الحساب والأصدقاء واللقطات والمحادثات والقصص وبيانات الجهاز وبيانات الموقع في قاعدة بيانات المستخدم الأساسية نهائيًا بعد 30 يومًا.

كيف يمكنك إعادة تنشيط حسابك على Snapchat؟

في غضون 30 يومًا من إلغاء تنشيط حسابك، ما عليك سوى إدخال اسم المستخدم الخاص بك في تطبيق Snapchat.

يمكنك فقط تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك أثناء إلغاء تنشيط حسابك، لا يمكنك تغيير كلمة المرور الخاصة بك أو تسجيل الدخول باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني.