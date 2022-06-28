شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Pixel 6a وiPhone XS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل مؤخرا عن هاتفها Pixel 6a حيث يعد الهاتف الجديد من جوجل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف المميزة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone XS كما يلى:





هاتف Pixel 6a:الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080 بيكسل.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: أندرويد 12.

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.



هاتف iPhone XS: هاتف iPhone XS: الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A12 Bionic

الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB

نظام التشغيل: iOS (14.x)

البطارية: بقوة 2659 mAh

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.