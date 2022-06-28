شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق العديد من الأجهزة بمعالج M2 الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أبل لإطلاق العديد من الأجهزة الجديدة ، بدءًا من سلسلة iPhone 14 ، وأجهزة iPad الجديدة ، وثلاث ساعات، وAirPods Pro المحدث، وHomePod الجديد، والعديد من أجهزة Mac التي تمت ترقيتها، إلى جانب سماعة رأس AR / MR مدعومة بمعالجها الرائد M2.

وفي الواقع، ستعمل شريحة M2 على تشغيل معظم منتجات أبل الجديدة ، بما في ذلك M2 Mac mini وM2 Pro Mac mini و M2 Pro / M2 Max 14 و 16 بوصة MacBook Pro، بالإضافة إلى M2 Urtla / M2 Extreme Mac Pro ، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج.

وسيتم إطلاق هذا الجهاز بين الخريف الحالي وبداية العام المقبل، وكشفت أبل النقاب عن جهازي Mac جديدين بشريحة M2 في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) الذي اختتم مؤخرًا، وقال Gurman إن معالج M3 من أبل قيد التشغيل بالفعل، ومن المرجح أن يظهر في أجهزة الكمبيوتر المحمولة MacBook Air مقاس 13 و 15 بوصة العام المقبل.

وستطلق شركة آبل طرازات iPad Pro مقاس 11 إنش و 12.9 إنش في وقت لاحق من هذا العام ، بالإضافة إلى جهاز iPad أكبر يتراوح حجمه بين 14 و 15 بوصة قادمًا في "العام أو العامين المقبلين"، وكما توقعت شركة آبل أن تكشف النقاب عن Watch Series 8 القياسية، وSE جديد، وساعة أكثر "متينة" للأشخاص الذين يمارسون "الرياضات الخطرة".

ويقال إن أبل Watch ستحتوي على معالج تمت ترقيته، ومن المحتمل أيضًا أن تتوقف أبل عن إنتاج Series 3 هذا الخريف، ومن المرجح أيضًا أن يكشف عملاق التكنولوجيا عن أبل TV جديد مع شريحة A14 والمزيد من ذاكرة الوصول العشوائي هذا الخريف ، إلى جانب HomePod مطور، وقد يأتي AirPods Pro الذي تمت ترقيته مزودًا بدعم الصوت غير المفقود.