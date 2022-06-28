شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع انبعاثات الكربون في أستراليا في عام 2021 وسط التعافي من الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة الأسترالية إن انبعاثات الكربون في أستراليا ارتفعت بنسبة 1 في المائة تقريبًا في عام 2021 ، مع انتعاش القيادة والسفر وتعافي نشاط التصنيع في الانتعاش من COVID-19.

يمثل الارتفاع ، الذي تتوقع السلطات استمراره حتى ربع مارس من عام 2022 ، تحديًا للحكومة العمالية الجديدة التي عززت تعهدات البلاد بشأن المناخ ، بهدف خفض الانبعاثات بنسبة 43 في المائة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.

وارتفعت الانبعاثات بمقدار 4.1 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (Mt CO2-e) إلى 488.0 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ، مدفوعة بزيادة بنسبة 4 في المائة في انبعاثات النقل ، وزيادة بنسبة 3.3 في المائة في قطاع التصنيع و 4.2 في المائة في قطاع المزارع مع التعافي من الجفاف.

وقالت وزارة الصناعة في تحديث ربع سنوي إن هذه الزيادات قابلها جزئيًا انخفاض بنسبة 4.2 في المائة من أكبر قطاع للانبعاثات ، وهو توليد الكهرباء، مع المزيد من الطاقة القادمة من الرياح والطاقة الشمسية وأقل من محطات تعمل بالفحم والغاز.

وقالت إن الاتجاه يشير إلى زيادة أخرى في ربع مارس من عام 2022 إلى 489 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ، والتي ستكون زيادة بنسبة 2 في المائة عن مارس 2021، وسجل قطاع الصناعات التحويلية أكبر زيادة في الانبعاثات من حيث النسبة المئوية منذ عام 1990 ، بزيادة 54 في المائة أو 35.8 مليون طن من CO2-e إلى حد كبير بسبب النمو السريع لصناعة تصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG).

وسيتم استهداف الانبعاثات من الشركات المصنعة الكبرى من خلال خطة الحكومة لتشديد ما يسمى بـ "آلية الحماية" التي تتطلب من أكبر الجهات المسببة للانبعاثات في البلاد إبقاء انبعاثاتها أقل من الحد المتفق عليه ، أو خط الأساس ، وشراء أرصدة الكربون عندما تتجاوز خط الأساس هذا.

وتهدف الحكومة أيضًا إلى تقديم إعفاءات ضريبية على السيارات الكهربائية لتعزيز استيعاب السيارات الأنظف ، مما سيساعد في خفض الانبعاثات من قطاع النقل، وقالت ليندسي سوتار ، ناشطة منظمة السلام الأخضر في أستراليا والمحيط الهادئ ، في بيان: "يجب أن تكون معالجة انبعاثات وسائل النقل أولوية لهذه الحكومة".