شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يختبر أدوات جديدة للتحقق من العمر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع إنستجرام إنه يختبر خيارات جديدة للمستخدمين للتحقق من أعمارهم على المنصة، بدءًا من الأشخاص في الولايات المتحدة. وقالت خدمة مشاركة الصور المملوكة لشركة Meta Platforms Inc (META) إنها تختبر طريقتين جديدتين للتحقق من عمر الشخص ، بالإضافة إلى السماح له بتحميل إثبات هويته عبر الإنترنت.

وقالت إيريكا فينكل، مديرة إدارة البيانات في Meta ، في منشور بالمدونة، "عندما نعرف ما إذا كان شخص ما مراهقًا (من 13 إلى 17 عامًا) ، فإننا نزودهم بتجارب مناسبة للعمر مثل وضعهم افتراضيًا في حسابات خاصة، ومنع الاتصال غير المرغوب فيه من البالغين الذين لا يعرفونهم، والحد من الخيارات التي يتعين على المعلنين الوصول إليها مع الإعلانات ".

وقالت إنستجرام إنها دخلت في شراكة مع Yoti، وهي شركة متخصصة في التحقق من العمر عبر الإنترنت لضمان خصوصية المستخدمين وفقا ل"سي إن إن".

يمكن للمستخدمين تحميل فيديو سيلفي للتحقق من أعمارهم، وبعد ذلك تقدر تقنية Yoti أعمارهم بناءً على ملامح الوجه. قال إنستجرام إن كل من ميتا و Yoti سيحذفان الصورة بمجرد التحقق من العمر.

هناك خيار آخر وهو أن يختار الأشخاص ثلاثة متابعين مشتركين لتأكيد عمر المستخدم، ويجب ألا يقل عمر الشخص الذي يوثق عن 18 عامًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أوقف إنستجرام مؤقتًا إطلاق إنستجرام كيدز العام الماضي، بعد تلقيه انتقادات ومعارضة للمشروع.

تم الترويج لـ Instagram Kids على أنه يتطلب إذنًا من الوالدين للانضمام، وكان من المفترض أن يقدم محتوى خالٍ من الإعلانات ومناسب للعمر، لكن المشرعين الأمريكيين وجماعات المناصرة حثوا الشركة على التخلي عن خطط الإطلاق مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.