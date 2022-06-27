شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز MacBook Pro M2 من آبل يثير الجدل بشأن السرعات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن طراز آبل "ماك بوك برو إم 2" الأساسي الجديد مقاس 13 بوصة يحتوي على سرعات SSD أبطأ من سابقتها M1، حسبما ذكرت MacRumors أن YouTubers Max Tech و Created Tech قد اختبروا نموذج M2 الأساسي بسعة 256 جيجابايت واكتشفوا أن سرعات قراءة SSD أبطأ بحوالي 50 نقطة سابقة من M1 MacBook Pro بسعة تخزين 256 جيجابايت، كذلك سرعات الكتابة أبطأ بحوالي 30% وفقا لتقرير ذا فيرج.

وتم الانتهاء من الاختبار باستخدام تطبيق Blackmagic's Disk Speed ​​Test ، حتى أن Max Tech قامت بتفكيك جهاز M2 MacBook Pro مقاس 13 بوصة ووجدت أن Apple تستخدم شريحة تخزين فلاش NAND واحدة فقط، يستخدم M1 MacBook Pro شريحتين NAND سعة 128 جيجابايت، ويمكن للشرائح المتعددة تمكين سرعات SSD أسرع بالتوازي.

لا يبدو أن طرازات M2 MacBook Pro الأخرى مقاس 13 بوصة ذات سعة تخزين SSD أكبر تعاني من بطء سرعات SSD. أجرى مستخدم يوتيوب آخر بنموذج M2 بسعة 512 جيجابايت اختبارات ووجد سرعات مماثلة للإصدار M1 ، وتم تزويد معظم المراجعين بنماذج سريعة 1 تيرابايت ولم يجدوا أي مشاكل في السرعة.

إذا كانت سرعات SSD تمثل مشكلة بالنسبة لك على جهاز MacBook Pro الأساسي مقاس 13 بوصة، فستحتاج إلى توفير 200 دولار إضافي للطراز الأسرع بسعة 512 جيجابايت.

ولكن إذا كنت على استعداد للقيام بذلك، فقد ترغب في الانتظار ومعرفة ما بداخل جهاز MacBook Air الجديد. سيتم أيضًا تسعير الطراز الأساسي أقل بقليل عند 1199 دولارًا، ولكن إذا كان لديه سرعات SSD أبطأ ، فهناك نموذج بسعر 1499512 جيجابايت من نفس السعر والذي من المفترض أن يحتوي على شريحتين NAND.

وعلى عكس M2 MacBook Pro ، حصل M2 MacBook Air أيضًا على إعادة تصميم كبيرة - بما في ذلك ألوان جديدة وشاشة أكبر وكاميرا ويب بدقة 1080 بكسل وشحن MagSafe.