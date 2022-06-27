تطبيق Wondershare MobileTrans لنقل كل بياناتك من هاتفك بضغطة واحدة

تطبيق Wondershare MobileTrans احد الحلول التي تقدمها شركة Wondershare من أجل نقل بياناتك بين أجهزتك الشخصية، تحديدًا من الأيفون الى الأندرويد وذلك بضغطة واحدة، فكرة النقل بين الأجهزة هي فكرة عويصة يواجهها العديد من المستخدمين خاصة عندما يقوم شخص بتحويل جهازه الشخصي من iOS الى اندرويد او العكس، حيث ان اختلاف النظام يُعد نقطة عويصة يواجهها العديد من المستخدمين، سنتحدث في هذا المقال عن مميزات التطبيق وما يقدمه لك.

جدول المحتويات

مميزات تطبيق Wondershare MobileTrans

نقل بيانات تطبيق WhatsApp Business و WhatsApp بين هواتفك

نقل بيانات تطبيق Line

نقل بيانات تطبيق Kik

نقل بيانات تطبيق WeChat

استعادة الملفات المفقودة عن طريق الخطأ

نسخ بيانات WhatsApp احتياطيًا على جهاز الكمبيوتر

نقل 18 نوع من الملفات بين أجهزتك

نقل بيانات WhatsApp باستعمال تطبيق Wondershare MobileTrans

قم بتشغيل تطبيق MobileTrans على جهاز الكمبيوتر واختر نقل واتساب – WhatsApp Transfer

قم بتوصيل الهاتفين الخاصين بك في جهاز الكمبيوتر

حدد الجهاز المصدر والجهاز المستقبل من التطبيق أمامك

الآن اضغط على زر البدأ

اترك التطبيق ليقوم بعمله واترك الهواتف وسنتهي التطبيق من كل شيء لوحده

تجربة تطبيق Wondershare MobileTrans

تجربة التطبيق تكمن في سهولة استعماله حيث انه لا يتطلب أي متطلبات إضافية ولا يأخذك في خطوات معقدة او تفاصيل زائدة، فهو يتم الأمر بنفسه بشكل سريع وسلس، استعمال التطبيق سهل جدًا لا يحتاج منك ان تكون محترفًا مع التطبيق لتستطيع استعماله، ولا يحتاج منك تركيز شديد بمجرد تحديدك للهاتف المصدر والهاتف المستلم سيتم كل شيء بسهولة وبسرعة فهذا جيد.

الخلاصة

من الجدير بذكر أنه يمكنك نقل الواتساب من اندرويد الى ايفون وكذلك نقل الواتساب من ايفون الى اندرويد ونقل البيانات من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد بجميع تنسيقات الملفات. وجميع إصدارات أنظمة التشغيل. مع إمكانية الاستعادة بدقة بيانات جهازك دون الإضرار بأي ملف أو التسبب في أي ضرر له.

بنقرة واحدة ستحصل على جميع مميزات هذا البرنامج الشهير الذي يمتلكه ملايين المستخدمين بشكل عام. وخاصة أن هذا البرنامج يعمل على منح مستخدميه خدمات عديدة تتميز بالأمان والسرعة والدقة إنه أقوى برنامج على الإطلاق يمكنك من خلاله نقل الواتساب من اندرويد الى ايفون يمكن استخدام iPhone لنقل البيانات من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد من الممكن أيضًا توصيل طراز قديم أو iPod ونقل الملفات وغيرها من المزايا الأخرى. لذا لا تردد تجربة هذا التطبيق الآن.