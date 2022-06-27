تطبيق Wondershare MobileTrans لنقل كل بياناتك من هاتفك بضغطة واحدة

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تطبيق Wondershare MobileTrans احد الحلول التي تقدمها شركة Wondershare من أجل نقل بياناتك بين أجهزتك الشخصية، تحديدًا من الأيفون الى الأندرويد وذلك بضغطة واحدة، فكرة النقل بين الأجهزة هي فكرة عويصة يواجهها العديد من المستخدمين خاصة عندما يقوم شخص بتحويل جهازه الشخصي من iOS الى اندرويد او العكس، حيث ان اختلاف النظام يُعد نقطة عويصة يواجهها العديد من المستخدمين، سنتحدث في هذا المقال عن مميزات التطبيق وما يقدمه لك.
جدول المحتويات
مميزات تطبيق Wondershare MobileTrans
- نقل بيانات تطبيق WhatsApp Business و WhatsApp بين هواتفك
- نقل بيانات تطبيق Line
- نقل بيانات تطبيق Kik
- نقل بيانات تطبيق WeChat
- استعادة الملفات المفقودة عن طريق الخطأ
- نسخ بيانات WhatsApp احتياطيًا على جهاز الكمبيوتر
- نقل 18 نوع من الملفات بين أجهزتك
نقل بيانات WhatsApp باستعمال تطبيق Wondershare MobileTrans
- قم بتشغيل تطبيق MobileTrans على جهاز الكمبيوتر واختر نقل واتساب – WhatsApp Transfer
- قم بتوصيل الهاتفين الخاصين بك في جهاز الكمبيوتر
- حدد الجهاز المصدر والجهاز المستقبل من التطبيق أمامك
- الآن اضغط على زر البدأ
- اترك التطبيق ليقوم بعمله واترك الهواتف وسنتهي التطبيق من كل شيء لوحده
تجربة تطبيق Wondershare MobileTrans
تجربة التطبيق تكمن في سهولة استعماله حيث انه لا يتطلب أي متطلبات إضافية ولا يأخذك في خطوات معقدة او تفاصيل زائدة، فهو يتم الأمر بنفسه بشكل سريع وسلس، استعمال التطبيق سهل جدًا لا يحتاج منك ان تكون محترفًا مع التطبيق لتستطيع استعماله، ولا يحتاج منك تركيز شديد بمجرد تحديدك للهاتف المصدر والهاتف المستلم سيتم كل شيء بسهولة وبسرعة فهذا جيد.
الخلاصة
من الجدير بذكر أنه يمكنك نقل الواتساب من اندرويد الى ايفون وكذلك نقل الواتساب من ايفون الى اندرويد ونقل البيانات من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد بجميع تنسيقات الملفات. وجميع إصدارات أنظمة التشغيل. مع إمكانية الاستعادة بدقة بيانات جهازك دون الإضرار بأي ملف أو التسبب في أي ضرر له.
بنقرة واحدة ستحصل على جميع مميزات هذا البرنامج الشهير الذي يمتلكه ملايين المستخدمين بشكل عام. وخاصة أن هذا البرنامج يعمل على منح مستخدميه خدمات عديدة تتميز بالأمان والسرعة والدقة إنه أقوى برنامج على الإطلاق يمكنك من خلاله نقل الواتساب من اندرويد الى ايفون يمكن استخدام iPhone لنقل البيانات من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد من الممكن أيضًا توصيل طراز قديم أو iPod ونقل الملفات وغيرها من المزايا الأخرى. لذا لا تردد تجربة هذا التطبيق الآن.
المصدر الأصلي : عرفني