شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Fast Pair من جوجل؟ وكيف ستدعمها أجهزة Wear OS؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Google أن وظيفة Fast Pair الخاصة بها ستكون متاحة الآن على أجهزة Wear OS ، حيث قامت بتحديث سجل التغيير لتحديثات نظام Google في يونيو 2022.

ووفقًا لتقرير صادر عن Android Police ، فقد وصفت Google أن Fast Pair on Wear OS سيسمح الآن "باكتشاف سماعات الرأس المقترنة سابقًا وتوصيلها بالأجهزة القابلة للارتداء".

وسيتمكن مستخدمو ساعة Wear OS الذكية الآن من رؤية جميع سماعات أذن Bluetooth المقترنة على حساب Google الخاص بهم بسبب دعم Fast Pair، ومع ذلك، لم يوضح عملاق التكنولوجيا ما إذا كان سيتم تضمين "معيار الملكية" في جميع أجهزة Wear OS أو الأجهزة الأحدث التي تعمل على أحدث إصدار من WearOS 3.

ما هو الاقتران السريع؟ Fast Pair هو معيار مملوك طورته Google يساعد المستخدمين في توصيل أجهزة Bluetooth بهواتفهم بسرعة أكبر، وتم تقديم هذه التقنية لأول مرة للأجهزة التي تعمل بنظام Android 6.0+ في عام 2017 وواجهت اعتمادًا بطيئًا في الصناعة ، كما يذكر التقرير. ومع ذلك، ساعدت التحسينات السريعة والتوافق على نطاق أوسع على هذه الميزة على العودة خلال السنوات القليلة الماضية.

توفر ميزة "الاقتران السريع" على أجهزة Wear OS أعلنت الشركة أن تحديث خدمات Google Play v22.24 سيقدم ميزة Fast Pair لأجهزة Wear OS. ذكرت Google أيضًا أنها بدأت بالفعل في طرح الميزة.

كيف تطور الاقتران السريع على مر السنين في النهاية ، قامت Google بتحسين Fast Pair عن طريق إضافة بعض الميزات الأخرى التي ساعدت المستخدمين في العثور على سماعات الأذن اللاسلكية المفقودة أو التحقق من مستوى بطارية الأجهزة المتصلة. علاوة على ذلك ، أعلنت Google عن تضمين Fast Pair مع أجهزة Chromebook و Android TV وغيرها من الأدوات المنزلية الذكية لسهولة الاقتران في CES 2022.

كيف سيساعد Fast Pair مستخدمي أجهزة WearOS؟ سيساعد Fast Pair المستخدمين على مزامنة ساعتهم الذكية مع سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بهم للاستماع إلى الموسيقى في الهواء الطلق أو ممارسة التمارين وحتى للاتصال عند وصول التكنولوجيا لأجهزة WearOS. بصرف النظر عن ذلك ، سيتمكن المستخدمون أيضًا من التبديل بسلاسة بين هواتفهم وساعتهم الذكية عند الحاجة فقط إذا كانت سماعات الأذن تدعم نقاط متعددة مثل Pixel Buds Pro القادمة والتي تعد أيضًا ميزة شائعة في منتجات الصوت المتميزة المتوفرة في السوق.