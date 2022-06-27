شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما حقيقة وقف تطبيق فيديو فيسبوك علي Apple TV؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا يتوفر تطبيق فيسبوك لأجهزة التلفزيون الذكية، والذي يتيح للمستخدمين ضبط العديد من مقاطع الفيديو والعروض والبث المباشر على النظام الأساسي، على Apple TV ، كما أفاد 9to5Mac لأول مرة، حيث يقول بعض المستخدمين إنهم لم يعودوا قادرين على الوصول إلى التطبيق بعد آخر تحديث له.

في سلسلة رسائل على MacRumors ، يشارك أحد المستخدمين صورة للإشعار الذي تلقاه بعد محاولة فتح فيسبوك وتش على Apple TV 4K الخاص به: "لم يعد تطبيق Facebook Watch TV متاحًا، ولكن لا يزال بإمكانك العثور على الكثير من مقاطع الفيديو على رابط فيسبوك ووتش، " أبلغ العديد من المستخدمين الآخرين عن وجود نفس التجربة وفقا لموقع ذا فيرج.

طرح فيسبوك تطبيق وتش الخاص به على Apple TV في عام 2017 بعد إطلاقه لأول مرة على أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية. التطبيق متاح أيضًا على العديد من أجهزة التلفزيون الذكية ووحدات التحكم الأخرى، وكذلك على تطبيق فيسبوك للمحمول وموقع سطح المكتب. يجب أن يتمكن المستخدمون الذين لا يزالون يرغبون في استخدام تطبيق وتش على Apple TV من إرسال وتش من هواتفهم إلى جهاز التلفزيون الخاص بهم، ولكن من الواضح أن هذا ليس مريحًا مثل مجرد فتح تطبيق.

ليس من الواضح ما إذا كان تطبيق فيسبوك وتش لم يعد متاحًا بسبب خلل أحدثه التحديث الأخير ، أو ما إذا كان فيسبوك قد سحب التطبيق من Apple TV بالكامل، لا يزال Apple TV مدرجًا كواحد من الأنظمة الأساسية المدعومة لـ Facebook Watch.