شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سماعة الواقع المختلط من Apple تحتوى على معالج M2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز أحدث إصدار من سماعات الواقع المختلط التي أطلقتها شركة آبل منذ فترة طويلة بنظام M2 الذي أعلنت عنه الشركة مؤخرًا وذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت، وفقًا لمارك جورمان.

وشارك مراسل بلومبيرج المعلومات في رسالته الإخبارية الأخيرة Power On - جنبًا إلى جنب مع تفاصيل حول "طوفان" من الأجهزة التي تخطط Apple لإصدارها خلال العام المقبل، بما في ذلك مكبر صوت HomePod جديد.

كما تشير The Verge، فإن أحدث التقارير، بما فى ذلك تلك الواردة من محلل Apple Ming-Chi Kuo و The Information ، اقترحت أن سماعة الواقع الافتراضي والواقع المعزز ستحتوي على معالجين، وفقًا لـ Kuo ، وستتمتع إحدى شرائح SoCs بنفس الإمكانات التي تتمتع بها شريحة M1 الخاصة بالشركة، بينما ستكون الأخرى شريحة منخفضة الطرف مصممة للتعامل مع البيانات من مستشعرات الجهاز.

وبعد سنوات من الشائعات، كان هناك دليل متزايد على أن شركة آبل تقترب من اليوم الذي ستعلن فيه أخيرًا عن نظارة الواقع المختلط، وفى مايو وجد أحد مستخدمي Twitter دليلاً على أن Apple قد استخدمت شركة وهمية للحصول على علامات تجارية لـ "RealityOS"، وفى وقت سابق من العام وجد المطورون أيضًا مراجع لنظام التشغيل فى سجلات تحميل متجر التطبيقات، وفى الآونة الأخيرة قال تيم كوك لصحيفة تشاينا ديلي إنه "لا يمكن أن يكون أكثر حماسًا بشأن الفرص" التي يوفرها الواقع المعزز والافتراضي ، وأخبر المنشور "ابق على اطلاع وسترى ما لدينا لتقديمه" على هذه الجبهة.