شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية فتح وتحويل تنسيق ملف الصورة SVG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد SVG اختصارًا لملف Scalable Vector Graphics، ويشيع استخدامه في برامج الرسومات مثل Adobe Photoshop وAdobe Illustrator، ويعد تنسيق ملف مستقل، لأنه يمكنك تغيير حجم الصورة إلى أي حجم دون فقدان جودة الصورة، ويمكنك فتح ملفات SVG في مجموعة متنوعة من البرامج وكذلك تحويلها إلى تنسيقات أخرى.



ما هو ملف SVG؟ ما هو ملف SVG؟ وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن تنسيق ملف SVG هو نوع من ملفات الرسومات، وبخلاف الرسومات النقطية (مثل ملفات JPG و PNG)، تتكون رسومات SVG من متجهات، وهي نوع من الكائنات الهندسية، ويستخدم الملف لغة XML لوصف الصورة رياضيًا باستخدام هندسة المتجهات.

كما أنه عند استخدامها للتطبيقات الصحيحة، يمكن أن تكون ملفات SVG أيضًا مضغوطة وفعالة، مما ينتج عنه أحجام ملفات صغيرة.

ومع ذلك، فإن SVG ليس تنسيق الملف الصحيح لكل تطبيق، حيث يعمل بشكل أفضل مع الصور مثل الشعارات والرسوم البيانية والصور الفنية الخطية الأخرى.



كيفية فتح ملف SVG كيفية فتح ملف SVG بينما لا يتم استخدام رسومات SVG بشكل شائع خارج محترفي الرسومات، يتم فتح الملفات وعرضها بسهولة باستخدام الكثير من البرامج الشائعة.

تعد أسهل طريقة لعرض ملف SVG هي من خلال متصفح الويب، نظرًا لأن SVG يستخدم XML، لغة ترميز قائمة على النص تشبه HTML، ويمكن لأي مستعرض ويب حديث عرض ملف SVG.

وما عليك سوى سحب ملف SVG إلى متصفح مثل Chrome أو Firefox أو Safari أو Microsoft Edge وستظهر الصورة في علامة تبويب جديدة.

يمكنك أيضًا فتح ملف SVG في العديد من برامج الرسومات، إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على تحرير الصورة بتنسيقها المتجه الأصلي، فستحتاج إلى استخدام برنامج مثل Adobe Illustrator.

وإذا كنت تستخدم Photoshop، فسيتم تحويل الصورة تلقائيًا إلى رسم نقطي بحجم معين.



كيفية تحويل ملف SVG كيفية تحويل ملف SVG نظرًا لأن SVG هو تنسيق ملف متخصص، فقد ترغب في تحويله إلى ملف صورة نقطية مثل JPG أو PNG بحيث يمكنك استخدامه بسهولة أكبر في التطبيقات الأخرى.

1. في Photoshop، اضغط فوق ملف واختر فتح.

2. ابحث عن ملف SVG واختر فتح.

3. في نافذة Rasterize SVG Format، اختر الحجم الذي تريد تحويل الصورة إليه واضغط فوق OK.

4. قم بإجراء أي تغييرات إضافية تريدها على الرسم.

5. اختر ملف ثم تصدير، يعدها تصدير باسم Export As.

6. في نافذة Export As، اختر نوع الملف الذي تريد (مثل JPG) إنشاؤه واضغط فوق Export.

7. اختر موقعًا للملف واضغط على حفظ.

إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج مثل Photoshop أو كنت تريد فقط طريقة سريعة وسهلة لتحويل ملف SVG، فيمكنك استخدام أداة عبر الإنترنت مثل Convertio، ولاستخدام برنامج Convertio:

1. اضغط فوق Choose Files وحدد ملف SVG الخاص بك.

2. في القائمة المنسدلة على يمين، اختر تنسيق الملف الذي تريد التحويل إليه (مثل JPG).

3. اضغط فوق تحويل.

4. بعد انتظار قصير، سيكتمل الملف، اضغط فوق تنزيل واحفظ الملف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.