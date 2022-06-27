شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطط بريطانيا لمعالجة نفايات الفضاء 2026 تستهدف تدمير قمرين معطلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن مجموعة من التدابير الجديدة المصممة لدفع الاستدامة في الفضاء والمساعدة في إزالة ملايين شظايا الحطام التي تسد المدار القريب من الأرض، وتشمل الإجراءات برنامج إزالة الحطام النشط، والذي يتضمن إطلاق مركبة فضائية جديدة لجمع وتدمير قطع النفايات الفضائية التي تطفو حول الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المشروع، الذي سيحصل على تمويل بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني من حكومة المملكة المتحدة، من المقرر إطلاقه في عام 2026.

كما إنها ليست فكرة جديدة، فإن شركات الفضاء الخاصة مثل ClearSpace و Astroscale تقوم بالفعل ببناء مركبات فضائية لالتقاط الحطام في المدار القريب من الأرض، ومع ذلك، فهم يركزون على إزالة جزء واحد فقط من القمامة في كل مرة.

تريد بريطانيا إطلاق مركبة فضائية قادرة على التقاط قمرين صناعيين معطلان وإجبارهما على العودة إلى الغلاف الجوي للأرض حتى يحترقا.

إذا نجحت المهمة، فإن الإنجاز الأول من نوعه سيثبت أن مركبة فضائية واحدة يمكنها إزالة أكثر من قطعة واحدة من الحطام.

يمكن أيضًا أن تظل المركبة الفضائية في مدار حول الأرض، ويمكن إعادة تزويدها بالوقود حتى تتمكن من معالجة المزيد من النفايات غير المرغوب فيها.

وتعد مهمة إزالة الحطام النشط في المملكة المتحدة هي مجرد مبادرة واحدة يجري العمل عليها كجزء من خطط المملكة المتحدة الفضائية لتنظيف المدار "RAC for space".

وجدير بالذكر أنه كشفت وكالة الفضاء البريطانية أنها قدمت 1.7 مليون جنيه إسترليني لـ 13مشروعًا جديدًا للمساعدة في تعقب وإزالة الحطام الخطير في الفضاء.

وهي تشمل أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنها اتخاذ إجراء مستقل لتجنب الاصطدام وأداة أخرى ستشهد إطلاق عدة مركبات فضائية صغيرة على الحطام قبل نقلها إلى الغلاف الجوي للتخلص منها.