شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة ستحول 40 ألف طن من الكربون إلى بيكربونات الصوديوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحول أكبر مشروع لاحتجاز الكربون في المملكة المتحدة 40 ألف طن من نفايات ثاني أكسيد الكربون إلى بيكربونات الصوديوم الكيميائية المفيدة، وهذا يعادل إزالة 20 ألف سيارة من الطرق، ويعد بمساعدة البلاد في الوصول إلى هدفها الصافي صفر بحلول عام 2050.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستكون بيكربونات الصوديوم من الدرجة الغذائية والطبية، لذلك يمكن استخدامها كصودا الخبز، ولآلات غسيل الكلى والأقراص الصيدلانية.

افتتحت Tata Chemicals Europe (TCE) المصنع الجديد اليوم في نورثويتش بشيشاير، بهدف تقليل انبعاثات الكربون الخاصة بالشركة بأكثر من 10%.

ويتم التقاط ثاني أكسيد الكربون من مداخن محطة طاقة تعمل بغاز الميثان موجودة أيضًا في المنشأة، قبل تنقيتها وتبريدها وتسييلها.

تكلف المصنع نفسه 20 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك 4 ملايين جنيه إسترليني منحة حكومية، وتعد عملية تحويل ثاني أكسيد الكربون المنقى إلى بيكربونات الصوديوم التي يستخدمها TCE مسجلة ببراءة اختراع في المملكة المتحدة.

أطلقت TCE تسمية لبيكربونات الصوديوم الخاصة بها "Ecokarb"، وسيتم تصديرها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، واستخدام الكثير من بيكربونات الصوديوم المصدرة في غسيل الكلى لعلاج الأشخاص المصابين بأمراض الكلى.

وتشمل التطبيقات المحتملة الأخرى تنقية المياه، والأغذية، وعلف الحيوانات، وموازنة الأس الهيدروجيني للأقراص الصيدلانية.