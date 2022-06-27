شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشروع علمى جديد يسمح للمواطنين بتحليل صور عاصفة المشترى الضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتمكن المواطنون من مساعدة العلماء في اكتشاف ألغاز عواصف كوكب المشترى، حيث يتم استضافة مشروع على Zooniverse ويستخدم بيانات من مركبة الفضاء جونو Juno التابعة لناسا، والتي تم إطلاقها في عام 2011 ووصلت إلى الكوكب في عام 2016، ويهدف هذا الجهد إلى دراسة الأنواع المختلفة من السحب التي تتشكل على كوكب المشتري، من أجل فهم أفضل لكيفية عمل الغلاف الجوي لأكبر كوكب في نظامنا الشمسي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال راماناكومار سانكار، رئيس المشروع وباحث ما بعد الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، إن الباحثين سيركزون على الدوامات التي تتشكل في سحب المشتري، بالإضافة إلى أصولها التي حيرت العلماء لفترة طويلة.

وأضاف سانكار، "هناك القليل جدًا مما نعرفه عن سبب تعدد الألوان للسحب في الدوامات، هل يرجع ذلك إلى تكوين الغلاف الجوي؟ أم أن الغيوم تتشكل على ارتفاعات مختلفة، حيث يؤثر الضغط ودرجة الحرارة على التركيب البلوري، مما ينتج عنه لون مختلف؟".

يقع كوكب المشتري على بعد أكثر من 467 مليون ميل من الأرض ويتكون غلافه الجوي من الهيدروجين والهيليوم.

يأمل العلماء في فهم هذه المناطق بشكل أفضل من خلال إنشاء فهرس للدوامات ومطابقتها مع الفيزياء/ الكيمياء الأساسية للموقع الذي تتشكل فيه.

قال سنكار: "إذا كان هناك شخص ما يواجه مشكلة في تصنيف صورة ما، فربما يفعل الآخرون ذلك أيضًا، وقد يشير ذلك إلى أننا وجدنا شيئًا جديدًا أو فريدًا يمكننا فحصه عن قرب".

كما أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت وكالة ناسا مقطعًا من مركبة جونو وهى تحلق على ارتفاع 2050 ميلًا فقط فوق عملاق الغاز، وكانت تسير بسرعة حوالي 131000 ميل في الساعة بالنسبة إلى الكوكب.