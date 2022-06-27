شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل لن تتحدى التصويت التاريخى لنقابات متجر ماريلاند.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير إن أبل لن تتحدى شركة Apple التصويت الأخير من قبل الموظفين في موقع البيع بالتجزئة Towson Town Center في ولاية ماريلاند للانضمام إلى النقابات.

نقلاً عن "شخص مطلع على خطط الشركة"، ذكرت وكالة رويترز أن عملاق التكنولوجيا سيشارك في عملية التفاوض "بحسن نية"، وامتنعت شركة آبل عن التعليق على التقرير.

وفى 19 يونيو، صوت العمال في Towson Town Center Apple Store بأغلبية ساحقة لصالح الانضمام إلى الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء من بين 110 موظفًا كانوا مؤهلين للمشاركة فى الانتخابات صوت 65 بنعم، وكان Towson Town Center أول موقع بيع بالتجزئة لشركة Apple فى الولايات المتحدة يصوت على تشكيل نقابات بعد أن ألغى المنظمون فى متجر فى جورجيا انتخابات بسبب مزاعم التخويف، وفقا لتقرير engadged .

وإذا كانت التقارير الواردة من رويترز دقيقة ولم تخطط Apple للطعن في تصويت توسون، فإن نهج الشركة سيضعها على خلاف مع الكثير من الشركات الأمريكية، على سبيل المثال سرعان ما عارضت أمازون التصويت التاريخي في منشأة JFK8 التابعة لها في جزيرة ستاتين، قائلة إنها ستستأنف النتيجة بسبب مزاعم بأن اتحاد عمال الأمازون قد أرهب العمال وارتكب "الدعاية الانتخابية، وحتى إذا تم رفض طعونهم في نهاية المطاف، فإن الشركات عادة ما تتحدى أصوات النقابات كوسيلة لتأخير عملية المساومة وصب الماء على الجهود التنظيمية الأخرى.