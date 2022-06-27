شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤجل إطلاق مهمة CAPSTONE مرة أخرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا الأمريكية عن تأجيل موعد إطلاق قمر CAPSTONE إلى الفضاء، وجاء في بيان صادر عن الوكالة "تقرر تأجيل موعد إطلاق CAPSTONE إلى 27 يونيو الجاري، تأجيل عملية الإطلاق سيمنح فريق التطوير المزيد من الوقت لتحضير الصاروخ الذي سينقل القمر إلى الفضاء".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أشارت ناسا في وقت سابق إلى أن "قمر CAPSTONE الذي يزن 25 كلج تقريبا سيطلق من مطار فضائي تابع لشركة Rocket Lab في نيوزلندا، وستتركز مهمته الأساسية على المساعدة في احتساب وتحديد مدار محطة Gateway القمرية التي ستطلق في إطار برنامج Artemis الفضائي الدولي، وأن القمر من المفترض أن يصل إلى مداره الفضائي المحدد بعد 3 أشهر من إطلاقه، وسيعمل في الفضاء نصف سنة على الأقل".

وكانت ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، وأشارت حينها بأن البرنامج سينفذ على 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 التي سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 التي سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.