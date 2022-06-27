شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تحذر من خطورة شبكات الجيل الخامس 5G على خدمتها للإنترنت Starlink والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أن بعض شبكات الجيل الخامس 5G يمكن أن تجعل خدمات الإنترنت Starlink الخاصة بها غير قابلة للاستخدام، حيث أصدرت تحليلا مطولا للمشاكل المحتملة حيث يدفع مزود التلفزيون Dish للاستفادة من طيف جديد لمنتجاته.

وكشفت مراجعة "سبيس إكس" أن خدمات الهاتف المحمول 5G التي تستخدم طيف 12 جيجاهرتز يمكن أن تشكل مشكلات خطيرة لمستخدميها، قائلة إن الأقمار الصناعية تستخدم النطاق 12 جيجاهرتز "لتوفير خدمات الوصلة الهابطة الهامة للأمريكيين في كل ركن من أركان الأمة".

وقالت الشركة، في إشارة إلى خطط Dish's 5G: "دراسة "سبيس إكس" - حتى مع الافتراضات المواتية للغاية التي من شأنها أن تقلل من التداخل من عمليات الهاتف المحمول - تظهر تداخلا ضارا من خدمة الهاتف المحمول الأرضية لمحطات النطاق العريض Starlink التابعة لـ "سبيس إكس".

وإذا استخدم مزود التلفزيون الطيف المعني، قالت "سبيس إكس" إن التداخل قد يؤدي إلى انقطاعات كاملة لمستخدميها الأمريكيين "74% من الوقت"، وتمتلك الشركة حاليا حوالي 2700 قمر صناعي من Starlink في مدار أرضي منخفض، وتوفر خدمات الويب لمئات الآلاف من الأشخاص، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي إيلون موسك، قال إنه يأمل في رفع إجمالي عدد الأقمار الصناعية إلى 42000 في العقود القادمة.

ومن جانبها، أصرت شركة Dish على أن مشروعها 5G سيكون بمثابة "فوز" لجميع الأطراف المعنية، حيث صرح مدير تنفيذي للشركة العام الماضي أن الشركة ليس لديها مشاكل مع "سبيس إكس" ويعتقد أن "التعايش ممكن". وردا على التحليل الجديد، قالت Dish إن "المهندسين الخبراء" يقومون بتقييم أحدث ادعاءات "سبيس إكس".

وتبادلت الشركتان الضربات أمام لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، حيث اتهم Dish سابقا شركة "سبيس إكس" بالفشل في الرد على "دراسات الخبراء" بشأن سؤال 5G، في حين زعمت شركة الطيران أن Dish "قدم تقارير مضللة عن عمد" إلى وكالة. والخلاف مع "سبيس إكس" ليس أول نزاع عام رئيسي حول استخدام 5G، حيث تتطور التكنولوجيا وتصبح مستخدمة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

واعترضت سلسلة من شركات الطيران الأمريكية على نشر شبكات الجيل الخامس حول المطارات، بحجة أنها قد تتدخل في أنظمة سلامة الطائرات. وقاد مقدمو الخدمات الخلوية Verizon وAT&T خطط النشر بعد فوزهم بحوالي 80 مليار دولار في عقود لتثبيت التكنولوجيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عام 2021، لكنهم اتفقوا منذ ذلك الحين على إنشاء "مناطق عازلة" مؤقتة حول المطارات لإتاحة الوقت لحل مخاطر التداخل.