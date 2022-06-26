شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تضع قانونا لمعاقبة شركات الإنترنت لإساءة استغلال المنافسة فى السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حملة أخرى على الإنترنت والشركات الرقمية، أجازت الصين قانونًا منقحًا لمكافحة الاحتكار من شأنه أن يسد الثغرات في التنظيم الحالي فيما يتعلق بإساءة استخدام مركز المهيمن في السوق، مما يرسم الحد الأدنى لشركات التكنولوجيا الخاصة بشأن "الأعمال غير المشروعة التي تهدد السوق العادلة منافسة".

وسوف يدخل التعديل حيز التنفيذ في 1 أغسطس، وأقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الجمعة تعديلا لقانون مكافحة الاحتكار في محاولة لتعزيز بيئة عادلة وشفافة ويمكن التنبؤ بها لمشغلي الأعمال، فيما عززت الصين الرقابة على اقتصاد الإنترنت في العامين الماضيين.

وفي عام 2021 ، أصدرت السلطات عقوبات إدارية في 98 قضية بعد تحقيقات مكافحة الاحتكار، شملت شركات الإنترنت الكبرى مثل Tencent وAlibaba وMeituan وDidi Chuxing وJD وBaidu، وبلغ إجمالي الغرامة المفروضة 21.74 مليار يوان (3.25 مليار دولار).

ووفقا لتقرير شينخوا، فإن التعديل، الذي تم تبنيه في الجلسة الختامية للدورة الدائمة للجنة الدائمة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، يوضح أن الصين ستضع وتنفذ قواعد المنافسة المتوافقة مع اقتصاد السوق الاشتراكي وتحسين نظام موحد ومفتوح ، نظام سوق تنافسي ومنظم.

وبناءً على الممارسات والتجارب السابقة، يعمل التعديل على تحسين تصميم الآليات ذات الصلة ، مثل تشجيع الابتكار مع حماية المنافسة العادلة في السوق، والنص على قاعدة الملاذ الآمن وزيادة الأحكام المتعلقة بحماية الخصوصية والمعلومات الشخصية، وفقًا لصحيفة جلوبال تايمز، يمثل التنفيذ حقبة جديدة في تطبيع الرقابة الصينية القائمة على القواعد على اقتصاد المنصة.

وسيعمل القانون المعدل على تنظيم اقتصاد المنصة الشاملة بقواعد موحدة ، ويمكن للاعبين الصناعيين الرئيسيين الاستمرار في النمو بناءً على مبدأ التطوير عالي الجودة مع التوسع وفقًا للقانون ، ليو دينغدينغ ، محلل السوق المخضرم في بكين ، ونقلت عنه قوله.