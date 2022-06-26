شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تصنع بطارية كهربائية يمكنها الوصول لـ1000كيلومتر بشحنة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL)، المتخصصة في تصنيع بطاريات الليثيوم أيون للسيارات في الصين، عن بطارية جديدة تزود السيارات الكهربائية بمدى قيادة يزيد عن 1000 كيلومتر بشحنة واحدة.

وبحسب تقرير موقع TOI الهندي، فمع الجيل الثالث من تقنية خلية إلى حزمة (CTP) ، تتمتع البطارية المسماة Qilin، أو بطارية CTP 3.0، بكفاءة استخدام حجم تصل إلى 72 بالمائة وكثافة طاقة تصل إلى 255 واط / كجم لأنظمة البطاريات الثلاثية، مما يعطي إنه أعلى مستوى تكامل في العالم، وفقًا لـ CATL.

وسميت البطارية على اسم مخلوق أسطوري اسمه "تشيلين" في الأساطير الصينية، حسب وكالة أنباء شينخوا، ومن المتوقع أن تدخل بطاريات Qilin في الإنتاج الضخم وأن تصل إلى السوق في عام 2023 ، وفقًا لـ CATL.

ومن خلال الدمج المباشر للخلايا في حزم بدون وحدات، تعمل تقنية CTP على تحسين كثافة طاقة النظام وتبسيط التصنيع والمساعدة في تقليل التكاليف، وإلى جانب ذلك ، تتميز بطارية CTP 3.0 بتحسينات في عمر الخدمة والسلامة وسرعات الشحن وأداء درجات الحرارة المنخفضة.

وتم تحسين موثوقية دورة الحياة الكاملة للمنتج ومقاومة الصدمات والاهتزازات من خلال وحدة الطاقة المتكاملة ، والتي تتكون من الخلية وطبقة داخلية مرنة متعددة الوظائف، وتتميز البطارية بالاستقرار والأمان الحراري ، وبالتالي فهي متوافقة مع المواد ذات كثافة الطاقة الأعلى في ترقيات المنتج.

في الظروف القصوى ، يمكن تبريد الخلية بسرعة ، وبالتالي منع التوصيل الحراري غير الطبيعي بين الخلايا. وفي الوقت نفسه ، يستغرق الشحن 10 دقائق فقط في الوضع السريع.