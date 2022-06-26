شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعد لإطلاق اختبار مهمة القمر Artemis 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وكالة الفضاء الأمريكية أن صاروخها العملاق لنظام الإطلاق الفضائي (SLS) جاهز لاختبار رحلة Artemis 1، حيث قالت وكالة ناسا في بيان إن الوكالة ستعيد الآن SLS و Orion إلى مبنى تجميع المركبات (VAB) في كينيدي الأسبوع المقبل لإعداد الصاروخ والمركبة الفضائية للإطلاق.

وسيكون Artemis 1 أول اختبار متكامل لأنظمة استكشاف الفضاء السحيق التابعة لناسا - مركبة Orion الفضائية وصاروخ SLS وأنظمة الأرض الداعمة، وباعتبارها الأولى في سلسلة من المهمات المتزايدة التعقيد ، فإن Artemis 1 سيمهد الطريق لاستكشاف القمر على المدى الطويل استعدادًا لبعثات بشرية إلى المريخ.

وقال توم وايتماير ، نائب المدير المساعد لأنظمة الاستكشاف المشتركة في مقر ناسا: "لقد أكملنا مرحلة البروفة ، وكل ما تعلمناه سيساعد في تحسين قدرتنا على الانطلاق خلال نافذة الإطلاق المستهدفة"، وأضاف أن "الفريق جاهز الآن لاتخاذ الخطوة التالية والاستعداد للانطلاق".

ومن خلال الوصول إلى عمق المرحلة النهائية من العد التنازلي ، والمعروفة باسم العد النهائي عندما تحدث العديد من الأنشطة الحاسمة في تتابع سريع ، مارست الفرق جميع أصول وقدرات النظام بأكمله: صاروخ SLS ، ومركبة Orion الفضائية ، وأنظمة Exploration Ground بما في ذلك في Launch Complex 39B والمواقع الداعمة الأخرى.

وقال تشارلي بلاكويل طومسون، مدير إطلاق Artemis في كينيدي: "لقد عمل فريق إطلاق Artemis لدينا بسرعة للتكيف مع ديناميكيات عمليات تحميل الوقود. مع كل معلم وكل اختبار، نقترب خطوة أخرى من الإطلاق"، وكان من المقرر إطلاق صاروخ Artemis 1 في وقت سابق في أواخر مايو 2022، ومع ذلك، نظرًا للتأخيرات المتعددة في البروفة ، تم دفع صاروخ القمر الضخم إلى أبعد من ذلك.

وكانت ناسا قد أشارت في وقت سابق إلى أن نجاح الاختبار النهائي قد يمهد الطريق لإطلاقه لأول مرة في أغسطس، ومن خلال مهمات أرتميس ، ستهبط ناسا بأول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر وتؤسس استكشافًا طويل المدى استعدادًا للبعثات إلى المريخ.