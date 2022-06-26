شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى أندرويد.. طريقة إرسال رسائل نصية على واتس آب بدون كتابة أي حرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لمستخدمي أندرويد إجراء المكالمات وإرسال الرسائل والقيام بالكثير مع القليل من الجهد أو بدون مجهود على هواتفهم بفضل الميزات العديدة المتاحة لهم، حيث تتيح لك إحدى هذه الميزات إرسال رسائل واتس آب دون كتابتها، حيث من الممكن القيام بذلك ، كل ذلك بفضل دعم التعرف على الصوت لهاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد.

وسيكون شريكك المفضل في هذا هو مساعد Google، حيث يمكّنك من استخدام هاتفك الذكي بأمر صوتي، وتتيح الهواتف الذكية المزودة بمساعد Google للمستخدمين إرسال رسائل واتس آب دون كتابة كلمة واحدة، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية لتحقيق ذلك.

1.افتح تطبيق Google Assistant على هاتفك.

2. انقر على صورة ملفك الشخصي المتوفرة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

3. ضمن علامة تبويب الإعدادات الشائعة ، قم بالتمرير لأسفل وقم بتشغيل خيار النتائج الشخصية.

4. قل "OK Google" أو "Hey Google" لتفعيل المساعد الصوتي.

5. ثم قل: "أرسل رسالة واتس آب إلى (اسم جهة الاتصال)".

6. قد تطلب Google منك الوضع لإرسال الرسالة أو الرسائل النصية أو رسالة واتس آب. قل: "واتس آب".

7. علاوة على ذلك ، قم بالرد بالرسالة التي تريد إرسالها.

8. سترسل Google الرسالة دون الحاجة إلى كتابة كلمة واحدة.

للحصول على تجربة بدون استخدام اليدين تمامًا ، تحتاج إلى تمكين Google Assistant من استخدام هاتفك دون فتحه.