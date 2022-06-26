شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب المواصفات الرئيسية لسماعة أبل AirPods Pro 2.. اعرف أبرز مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أبل لتوسيع تشكيلة سماعات الأذن الخاصة بها مع AirPods Pro 2 والتي من المتوقع أيضًا إصدارها قريبًا، ووفقًا لتقرير صادر عن GSMArena، تم الكشف عن بعض التفاصيل حول سماعات الأذن القادمة عبر الإنترنت، وشارك التقرير أيضًا بعض الصور التي تكشف عن تصميم AirPods Pro 2 الذي سيصدر قريبًا.

ومن المتوقع أن تتميز سماعات الأذن القادمة بشريحة H1 ومن المحتمل أن تدعم إلغاء الضوضاء النشط التكيفي، وعلاوة على ذلك ، من المفترض أيضًا أن تقدم AirPods Pro 2 أداءً محسنًا واستخدامًا أفضل للطاقة من أجل "تكامل أعلى وتكنولوجيا تصنيع أفضل" ، كما يزعم التقرير.





تصميم أبل AirPods Pro 2 المتوقعتكشف الصور التي شاركها التقرير أن علبة الشحن ستدعم منفذ USB-C الذي سيوفر شحنًا سريعًا محسنًا، وعلاوة على ذلك ، يشير التقرير أيضًا إلى أن تصميم سماعات الأذن القادمة هو تقريبًا نفس تصميم AirPods Pro الأصلي و AirPods 3، ووفقًا للتقرير ، من المتوقع أيضًا أن تأتي السيقان في AirPods Pro 2 مزودة بحساسية ضغط مماثلة، أزرار كسابقه.





الميزات المتوقعة من أبل AirPods Pro 2من المتوقع أن يتميز أبل AirPods Pro 2 بوظيفة Find My المحسّنة جنبًا إلى جنب مع الإضافات الجديدة مثل مراقبة معدل ضربات القلب ووضع المساعدة للسمع، ويشير التقرير إلى أن مستشعر معدل ضربات القلب قد يكون لديه أيضًا القدرة على مراقبة درجة الحرارة أيضًا، ومع ذلك، لا يوضح التقرير بوضوح ما إذا كانت مراقبة درجة الحرارة ستكون متاحة على سماعات الأذن القادمة أم لا.

ومن المحتمل أن يعمل وضع Hearing Aid جنبًا إلى جنب مع علبة الشحن الجديدة ، والتي قد تحتوي أيضًا على ميكروفون لنقل كل ما تسمعه إلى سماعة الأذن للحصول على تجربة أفضل، وعلاوة على ذلك، من المحتمل أيضًا أن تشتمل علبة الشحن الجديدة على مكبر صوت يمكنه تشغيل الأصوات أثناء قيام المستخدم بتنشيط وظيفة Find My، ستجعل هذه الميزة من السهل على المستخدمين تحديد موقع علبة AirPods Pro 2 الخاصة بهم.

ومن المتوقع أن تعمل سماعات الأذن القادمة على تحسين جودة الصوت من خلال الجمع بين وحدات محرك عالية السعة ومكبرات صوت ذات نطاق ديناميكي عالٍ مع EQ التكيفي التلقائي، والصوت المكاني لتتبع الرأس ومشاركة الصوت، كما يذكر التقرير.