شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ترجح إمكانية إطلاق صاروخ القمر فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ناسا إن هناك فرصة لإطلاق صاروخها من الجيل التالى، نظام الإطلاق الفضائى لأول مرة هذا الصيف مع فتح نافذة إطلاق محتملة فى أواخر أغسطس، ومع ذلك فإن الصاروخ الذى أكمل مؤخرًا اختبار ما قبل الإطلاق لا يزال بحاجة إلى بعض التعديلات قبل إطلاقه.

وتم اعتبار البروفة التى استغرقت عددًا من المحاولات لتصحيحها منذ المحاولة الأولى في أبريل، ناجحة عند اكتمالها يوم الاثنين 20 يونيو.

على الرغم من أن الفريق اضطر إلى إجراء بعض التغييرات على الاختبار للحصول على الصاروخ، من خلاله بما في ذلك إخفاء البيانات المتعلقة بتسرب الهيدروجين الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء الإطلاق الحقيقى وفقا لموقع ديجيتال تريند.

وسيتم حاليا إعادة الصاروخ إلى منزله المؤقت، المسمى بمبنى تجميع المركبات أو VAB، حتى يتمكن المهندسون من استبدال الأجهزة التى تسببت فى التسريب.

وحتى مع هذه المشكلات المزعجة، كانت وكالة ناسا إيجابية بشأن البروفة والتقدم في تجهيز الصاروخ الذي تأخر كثيرًا للإطلاق.

وقالت ناسا "خلال أنشطة البروفة أضفنا بشكل متزايد إلى معرفتنا حول كيفية عمل أنظمة الصواريخ والأرض معًا، وأصبحت فرقنا بارعة في إجراءات الإطلاق عبر مواقع متعددة.

وأضافت" لقد أكملنا مرحلة البروفة، وكل ما تعلمناه سيساعد في تحسين قدرتنا على الانطلاق خلال نافذة الإطلاق المستهدفة ". "الفريق جاهز لاتخاذ الخطوة التالية والاستعداد للإطلاق."

وتتمثل خطة الإطلاق فى إرسال صاروخ SLS، تعلوه كبسولة Orion، في مهمة غير مأهولة Artemis I حول القمر لتجهيزه لمهمة قمرية.

وكانت الخطة قبل البروفة هى أن يتم الإطلاق أثناء فتح نافذة الإطلاق في أغسطس 2022 ، وهو خيار تقول ناسا إنه "لا يزال على الطاولة" ، وفقًا لموقع سبيس.

وتقول ناسا إنها ستعلن عن موعد إطلاق مستهدف ثابت لمهمة Artemis I بمجرد إعادة الصاروخ إلى VAB واستبدال الأجهزة التي تسببت في التسريب.