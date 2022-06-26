شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وداعا ويندوز 8.1 .. كيف تخطط مايكروسوفت لتنبيه المستخدمين بإنتهاء الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مايكروسوفت ويندوزWindows 8.1 كخلف لنظام التشغيل Windows 8 في عام 2013، فيما احتفلت الشركة بنهاية "الدعم الأساسي" لنظام التشغيل Windows 8.1 في يناير 2018، ومع ذلك ، حصل Windows 8.1 على خمس سنوات إضافية من "الدعم الموسع" تحت نهج دعم دورة حياة مايكروسوفت.

وخلال هذه الفترة ، حصل المستخدمون - وسيستمرون في الحصول على - تحديثات أمنية منتظمة وتحديثات البرامج الممكنة والمساعدة الفنية، وقد أعلنت شركة البرمجيات العملاقة مؤخرًا أنها ستتوقف عن دعم Windows 8.1 اعتبارًا من 10 يناير 2023.

و علاوة على ذلك ، تخطط الشركة الآن لبدء إخطار المستخدمين بشأن اقتراب موعد انتهاء الدعم في يوليو ، وفقًا لتقارير ZDNet، وفي وقت سابق ، استخدمت الشركة مثل هذه الإشعارات لجعل المستخدمين على إصدارات أقدم من Windows للترقية إلى إصدارات أحدث.

كيف ستعلم مايكروسوفت المستخدمين بتاريخ انتهاء الدعم

ذكرت مايكروسوفت أن مستخدمي Windows 8.1 سيبدأون في رؤية إشعار من الشركة يطالبهم بتحديث إصدار Windows الخاص بهم إلى الإصدار الذي لا يزال يدعمه، واعتبارًا من (يوليو) ، سيبدأ المستخدمون في تلقي الإشعار حيث سيحصلون على ثلاثة خيارات قابلة للنقر باسم - "مزيد من المعلومات" أو "ذكّرني لاحقًا" أو "ذكّرني بعد تاريخ انتهاء الدعم" الذي سيستمر حتى كانون الثاني (يناير) 2023.





بدائل لمستخدمي Windows 8.1على عكس Windows 7 ، فإن مايكروسوفت لن تقدم تحديثات أمنية موسعة لنظام التشغيل Windows 8.1 ، كما تؤكد الشركة، وهذا يعني أن مستخدمي Windows 8.1 سيتوقفون عن تلقي تحديثات الأمان بعد 10 يناير 2023، ومع ذلك ، تحث مايكروسوفت المستخدمين على التبديل إما إلى Windows 10 أو أحدث إصدار من Windows 11، ومن المهم ملاحظة أن الشركة ستدعم Windows 10 وسيدعم مستخدموها الاستمرار في تلقي تحديثات الأمان حتى 14 أكتوبر 2025.