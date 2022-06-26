شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أداة تعديل الصور على أجهزة آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباهت شركة آبل بنظام التشغيل الجديد iOS 16، في كلمة رئيسية WWDC في وقت سابق من هذا الشهر، وعندما تصل إلى الأجهزة في خريف هذا العام، ستجلب معها مجموعة من الميزات الجديدة لمالكي آيفون.

يتضمن ذلك شاشة قفل جديدة مع أدوات، والقدرة على إلغاء إرسال النصوص على الرسائل، وخدعة Apple Pay التي تتيح لك تقسيم المشتريات إلى أربع دفعات منفصلة.

ومع ذلك هناك أداة جديدة حصلت على إشادة بعض مستخدمين في تجربتها، وهي أداة جديدة لتعديل الصور حسبما نقلت ذا صن.

تسمى هذه الميزة بالبحث المرئي، وهي تتيح للمستخدمين رفع موضوع ما من أي صورة يلتقطها هو أو هي.

قالت شركة آبل في بيان صحفي: "يمكنك النقر مع الاستمرار على موضوع الصورة لرفعها من الخلفية ووضعها في تطبيقات مثل الرسائل".

وأضافت الشركة أنه بالإضافة إلى الأشخاص، يتعرف Visual Look Up أيضًا على الطيور والحشرات والتماثيل.

تتطلع ميزات iOS 16 الأخرى إلى تضمين تصميم إشعار جديد وإملاء محسّن وميزة تسمى الأنشطة الحية.

يسمح هذا لمستخدمي آيفون بمراقبة النتائج الرياضية من شاشة القفل في الوقت الفعلي.





متى يتم إصدار iOS 16؟ تاريخ إصدار iOS 16

تلتزم آبل عمومًا بنفس نمط إصدار iOS كل عام.

بينما يتوفر iOS 16 لصانعي التطبيقات في الإصدار التجريبي للمطورين، سيصل التحديث على هواتف المستهلكين بعد شهرين من الاختبار، وستتمكن من الوصول إليه مبكرًا في الإصدار التجريبي العام في (يوليو) - قبل الإصدار الرسمي في وقت لاحق من هذا العام ومن المؤكد أن هذا سيكون في سبتمبر، مع إطلاقه جنبًا إلى جنب مع iPhone 14 الجديد.. ومع ذلك لن يتمكن جميع مستخدمي iPhone من وضع أيديهم عليه.