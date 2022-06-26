شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحن نعيش في مجتمع متصل باستمرار بالإنترنت، ولكن هناك أوقات يتم فيها قطع الاتصال، وبالطبع هناك أماكن في العالم يكون فيها الاتصال بالإنترنت صعبًا، لذا قد لا يمكنك عرض مقطع فيديو يوتيوب المفضل لديك على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو المشاركة مع صديق. ومع ذلك هناك حل: تنزيل مقاطع الفيديو لحفظها على هاتفك لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال.

هناك الكثير من حلول الجهات الخارجية لتنزيل مقاطع فيديو يوتيوب ، لكن الشركة لا تسمح بذلك. وفقًا لشروط خدمة يوتيوب ، لا يُسمح للمستخدمين "بالوصول إلى أي محتوى على يوتيوب أو إعادة إنتاجه أو تنزيله أو توزيعه أو إرساله أو بثه أو عرضه أو بيعه أو ترخيصه أو تغييره أو تعديله أو استخدامه بأي طريقة أخرى". قد يؤدي عدم اتباع هذه القاعدة إلى إنهاء حسابك. ومع ذلك هناك استثناء: الحصول على إذن من يوتيوب من خلال خدمة YouTube Premium.

ما هو YouTube Premium؟

خدمة YouTube Premium هيى خدمة مدفوعة شهيرة تكمل تجربة المشاهدة على المنصة، تتيح هذه الخدمة المتميزة لمستخدمي يوتيوب:

مشاهد مقاطع الفيديو بدون إعلانات

استمرار تشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى على الهاتف أو الجهاز اللوحي

تنزيل مقاطع الفيديو للاستخدام في وضع عدم الاتصال

مشاهد أي مسلسل أو فيلم من YouTube Originals

الوصول إلى YouTube Music Premium و Google Play Musicدون أي تكلفة إضافية

بالإضافة إلى الخطة العادية ، تقدم الخدمة خططًا عائلية وطلابية. تسمح الخطة العائلية لما يصل إلى خمسة أشخاص بالوصول إلى الخدمة مقابل 17.99 دولارًا شهريًا. من ناحية أخرى ، يحصل الطلاب على خصم كبير ويدفعون فقط 6.99 دولارات شهريًا. ومع ذلك ، فإن الطلاب مؤهلين فقط لمدة تصل إلى أربع سنوات ، وعليهم التحقق من مدرستهم من خلال SheerID.

خطوات التسجيل

سجّل الدخول إلى حسابك على YouTube إذا لم يكن لديك حساب ، فتأكد من التسجيل للحصول على حساب مجاني.

حدد صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا.

من القائمة المنسدلة حدد خيار "العضويات المدفوعة".

حدد YouTube Premium من صفحة "عروض من YouTube

املأ نموذج الدفع لإعداد المدفوعات المتكررة.

تنزيل مقاطع الفيديو من YouTube Premium

الآن بعد أن اشتركت في YouTube Premium ، حان الوقت لتنزيل جميع مقاطع الفيديو التي تريدها.

يعمل تنزيل مقاطع الفيديو باستخدام Premium بطريقة مشابهة لمشاهدة العروض والأفلام في وضع عدم الاتصال من خلال خدمات البث.

يمكنك فقط تنزيل مقاطع الفيديو وحفظها عند استخدام تطبيق YouTube للمحمول. من أجل الاستمرار في الوصول إلى مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها ، يجب عليك الاتصال بالإنترنت مرة واحدة كل 30 يومًا. اعلم أيضًا أنه قد لا تتمكن من تنزيل بعض مقاطع الفيديو إذا قام المنشئ بتقييدها.

بعد ذلك يمكنك اتباع الخطوات من YouTube Help:

سجّل الدخول إلى تطبيق YouTube للمحمول.

ابدأ بمشاهدة مقطع فيديو.

انقر فوق رمز "تنزيل" الموجود أسفل مشغل الفيديو مباشرةً.

حدد جودة الفيديو.

عند اكتمال التنزيل سيتغير رمز "تنزيل" إلى "تم التنزيل".

إذا كنت ترغب في مشاهدة مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها ، فيمكنك العثور عليها إما ضمن علامة التبويب المكتبة أو الحساب. عندما تنتهي من تنزيل مقطع فيديو ، ما عليك سوى النقر على رمز "تم التنزيل" وتحديد "إزالة".