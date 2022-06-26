شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية البحث عن رسائل البريد الإلكتروني القديمة وحذفها فى Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تنظيف البريد الوارد أحد الأمور الأساسية التي لا يستمتع بها الأشخاص، ومع ذلك من المهم بنفس القدر الحفاظ على تحديث رسائل البريد الإلكتروني من أجل تتبع رسائل البريد الإلكتروني الحديثة والمهمة، وغالبًا ما تؤدي رسائل البريد الإلكتروني المزدحمة إلى فقدان المعلومات المهمة ووضعها في غير محلها.

1. ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني القديمة عن طريق كتابة الاريخ ذي الصلة في شريط بحث Gmail (YY / DD / MM)

2. بمجرد ظهور رسائل البريد الإلكتروني ، يمكنك تحديد المربع.

3. سيتم حذف رسائل البريد الإلكتروني من التاريخ المعني.

وهناك طريقة أخرى وهي الحذف عن طريق إدخال الاستعلام في شريط بحث Gmail، فعلى سبيل المثال ، إذا كنت تريد حذف بريد إلكتروني مضى عليه أكثر من عام ، فيمكنك كتابة older_than: 1y.

1. انقر فوق مربع تحديد الكل وانقر فوق تحديد كافة المحادثات التي تطابق هذا البحث.

2. انقر على زر الحذف.