شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. انخفض استهلاك تعدين عملة البتكوين من الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظل سعر البيتكوين منخفضًا للغاية خلال الشهر الجاري وهو ما خفض استخدام "بلوك تشين" الهائل للكهرباء بشكل كبير، فعلى مدار الأسبوعين الماضيين، انخفض استهلاك عملية تعدين البتكوين من الطاقة بأكثر من الثلث، وفقًا لتقديرات الاستخدام السنوي للكهرباء من قبل الاقتصادي بالعملة الرقمية Alex de Vries على موقعه على الويب digiconomist.

وأثار احتياج عملية تعدين البتكوين للطاقة قلق دعاة حماية البيئة بشأن التلوث وأسعار المرافق، والذى جاء من عملية التنقيب عن الرموز الجديدة، حيث يربح عمال تعدين البيتكوين رموزًا جديدة من خلال التحقق من صحة المعاملات من خلال عملية غير فعالة في استخدام الطاقة بطبيعتها، باستخدام آلات متخصصة لحل الألغاز المعقدة.

وقد أدت كل هذه الحوسبة من قبل جميع هذه الآلات إلى استهلاك للطاقة يضاهي تلك الموجودة في دول بأكملها.

وقد انخفض استهلاك بتكوين السنوي للطاقة من حوالي 204 تيراواط ساعة (تيراواط ساعة) سنويًا في 11 يونيو إلى حوالي 132 تيراواط ساعة سنويًا في 23 يونيو. ولكن على الرغم من انخفاض استهلاكها من الكهرباء، إلا أنها لا تزال مرتفعة جدًا - ما يعادل تقريبًا كمية الكهرباء التي تستخدمها الأرجنتين في عام واحد حسبما نقل موقع The verege.

انخفضت قيمة البيتكوين لأشهر، لكنها لم تؤد إلى انخفاض فوري في استخدام الطاقة لأن السعر ظل أعلى من عتبة رئيسية. إذا ظل السعر أعلى من 25200 دولار، يمكن لشبكة البيتكوين أن تحافظ على عمليات التعدين التي تستهلك حوالي 180 تيراوات ساعة سنويًا ، وفقًا لبحث نشرته دار فريس العام الماضي. نظرًا لأن المعدنين قد استثمروا بالفعل في أجهزتهم، فمن المحتمل أن يبقوها تعمل طالما يمكنهم جني بعض الرموز المميزة لكسب الأرباح.

تكمن المشكلة في أنه إذا انخفض سعر البيتكوين أكثر من اللازم، فإن عمال المناجم يخاطرون بخسارة أموالهم في تكاليف الكهرباء. لذلك قد يتوقفون مؤقتًا أو يتقاعدون من الآلات الأقدم والأقل كفاءة والتي أصبحت غير مربحة، وهو ما تم البدء به بحسب التقرير.

ظلت قيمة البيتكوين أقل من 24000 دولار منذ 13 يونيو. قال دي فريس لموقع ذا فيرج آنذاك: "نحن نصل إلى مستويات الأسعار حيث أصبح الأمر أكثر صعوبة لعمال المناجم". "حيث لا يقتصر الأمر على تقييد خياراتهم للنمو أكثر، ولكنه سيؤثر في الواقع على عملياتهم اليومية."

وهي ليست مجرد عملة بيتكوين، حيث يستخدم ايثريوم نفس العملية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وانخفض سعره بالمثل هذا الشهر، على الرغم من أنه انتعش إلى حد ما خلال الأسبوع الماضي. كان استخدام الكهرباء المقدّر لشركة ايثريوم بالأمس يقارب نصف ما كان عليه في أواخر مايو.

كانت هناك دفعة كبيرة لتنظيف العملات المشفرة، بعض سلاسل الكتل أقل استهلاكًا للطاقة لأنها، على عكس بتكوين (وايثريوم في الوقت الحالي)، لا تستخدم حل الألغاز للتحقق من صحة المعاملات. يمكن أن يؤدي استخدام الطاقة المتجددة إلى التخلص من الانبعاثات، لكن المتشككين لا يزالون قلقين بشأن تنافس عمال المناجم المشفرة مع السكان القريبين على الكهرباء في هذا السيناريو.

حتى أنه تم اقتراح اتفاقية Crypto Climate Accord لمعرفة كيفية التخلص من الانبعاثات. ستستمر المشكلة التي يحاولون جميعًا حلها طالما استمرت بعض سلاسل الكتل مثل بتكوين في التهام كميات هائلة من الكهرباء.