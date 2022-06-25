شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تستجوب آبل وجوجل لبيع البيانات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا أربعة مشرعين ديمقراطيين لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) للتحقيق مع عمالقة التكنولوجيا آبل وجوجل بشأن بيع البيانات الشخصية.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، زعم المشرعون أن الشركات قد تورطت في ممارسات غير عادلة ومضللة من خلال تمكين جمع وبيع المعلومات الشخصية لمستخدمي الهواتف المحمولة، وكتب المشرعون في رسالة إلى رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان "قامت Apple و Google بتسهيل هذه الممارسات الضارة عن قصد من خلال إنشاء معرفات تتبع خاصة بالإعلانات في أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الخاصة بهم".

واتخذت الشركتان مؤخرًا خطوات للحد من جمع بيانات المستخدم من خلال معرّفات إعلانات الجوّال هذه ، وهي سلسلة من الأرقام والحروف المضمّنة في نظامي التشغيل iOS و Android، وأصبح لدى مستخدمي كلا نظامي التشغيل الآن طريقة لإلغاء الاشتراك في نقل معرفهم إلى التطبيقات.

وطرحت Apple العام الماضي إصدارًا جديدًا من برنامجها يتطلب من كل تطبيق أن يطلب من المستخدم الإذن للوصول إلى معرف الجهاز ، وتخطط Google لاعتماد قيود خصوصية جديدة للحد من التتبع عبر التطبيقات على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android.

وقال متحدث باسم Google إن الشركة لا تبيع أبدًا بيانات المستخدم ، وقال إن متجر التطبيقات الخاص بها ، Google Play ، يحظر بيع البيانات من قبل المطورين، وفي غضون ذلك ، لم تستجب شركة آبل لطلبات التعليق ، ورفضت لجنة التجارة الفيدرالية التعليق