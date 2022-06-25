شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثلاثة أخطاء جسيمة فى آيفون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أبل بانتظام إصدارات جديدة من برنامج آيفون الخاص بها سواء في نظام التشغيل الحالى iOS 15 ونظام iOS 16 المرتقب، حيث تتوقف Apple عن دعم الطرز القديمة بالتحديثات، تتضمن هذه التحديثات، نظم الأمان التي تعمل على تصحيح المشكلات الخطيرة في جهازك.

يجب عليك دائمًا تثبيت آخر تحديث في أسرع وقت ممكن.

لذلك إذا لم تتمكن من الحصول على هذه التحديثات، فأنت في خطر كبير من التعرض للاختراق بحسب موقع ذا صن.

يدعم نظام التشغيل iOS 15.5 الحالي الهواتف على طول الطريق إلى iPhone 6S و iPhone SE (الجيل الأول.

تحقق مما إذا كنت لا تزال تتلقى آخر التحديثات في الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج.

إذا لم تكن كذلك فمن المستحسن بشدة أن تقوم بترقية جهاز iPhone الخاص بك إلى طراز أحدث لا يزال يحصل على تحديثات الأمان.

يُنصح عمومًا بإغلاق تطبيقاتك لتحسين الأداء.

فيجب عليك فقط إنهاء التطبيق بالقوة إذا توقف عن العمل، ومن الأفضل ألا تقوم بإغلاق التطبيقات إذا كنت تريد أن يعمل جهاز iPhone الخاص بك بشكل صحيح.

وسيستنزف عمر البطارية بشكل أسرع إذا أغلقت جميع تطبيقاتك طوال الوقت.

ويمكن أن يؤدي إغلاق التطبيقات إلى استغراق وقت أطول للتحميل في المرة القادمة، ذلك لأن iPhone مصمم بطريقة خاصة لتجنب تعثر التطبيقات.

أوضحت شركة Apple: "عندما تظهر التطبيقات المستخدمة مؤخرًا لا يتم فتح التطبيقات، ولكنها في وضع الاستعداد لمساعدتك على التنقل والقيام بمهام متعددة".

يجب عليك فرض إغلاق أحد التطبيقات فقط في حالة عدم استجابته، لأن جزءًا من المشكلة هو أنه من المغري التفكير في تشغيل التطبيقات الموجودة في "الرف الدائري"، لكن تم تجميدها بالفعل بواسطة جهاز iPhone الخاص بك ، لذا فهي لا تستنزف الموارد أثناء قيامك بأشياء أخرى.

استخدام إعدادات الشحن الخاطئة

ستحتفظ بطارية iPhone بشحن أقل كلما تقدمت في العمر، ولكن يمكنك المساعدة في الحد من هذا التدهور.

قالت شركة Apple: يرتبط عمر البطارية بعمرها الكيميائي ، وهو أكثر من مجرد طول الوقت منذ تجميع البطارية".

"ينتج العمر الكيميائي للبطارية عن مجموعة معقدة من عدة عوامل ، بما في ذلك سجل درجة الحرارة ونمط الشحن.

"جميع البطاريات القابلة لإعادة الشحن هي مكونات قابلة للاستهلاك تصبح أقل فاعلية مع تقدم العمر الكيميائي.

"مع تقدم عمر بطاريات الليثيوم أيون كيميائيًا ، تقل كمية الشحن التي يمكن أن تحملها ، مما يؤدي إلى تقليل عمر البطارية وتقليل ذروة الأداء."

هذا هو المكان الذي يأتي فيه Optimized Battery Charging ، في محاولة لإطالة عمر جهاز iPhone الخاص بك.

يمكنك الحد من تآكل بطاريتك عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه iPhone مشحونًا بالكامل.

هذا يعني في النهاية أن بطاريتك ستستمر لفترة أطول.

لذلك عندما يكون الشحن المحسن للبطارية نشطًا، فإن جهاز iPhone الخاص بك سيؤخر الشحن بعد 80٪ - ولكن فقط في مواقف محددة.

سيتعرف جهاز iPhone الخاص بك على روتين الشحن اليومي الخاص بك للقيام بذلك.

انتقل إلى الإعدادات ثم البطارية ثم صحة البطارية ثم شحن البطارية المحسن، وتأكد من تشغيله لتنشيط الميزة.